Schleswig : Investor kauft Fläche auf der Freiheit

Auf der Homepage der HP & P-Gruppe taucht die „Seniorenresidenz Auf der Freiheit“ schon seit Langem unter der Rubrik „Aktuelle Projekte“ auf – gelistet zwischen der „Seniorenresidenz am Königswald Dresden“ und der „Seniorenresidenz in Hof“. Der einst avisierte Übergabetermin 2017 kann zwar längst nicht mehr gehalten werden, aber immerhin hat das Unternehmen aus Gießen nach eigenen Angaben nunmehr das zirka acht Hektar große Gelände zwischen A.P.-Møller-Schule und dem Kulturzentrum „Heimat“ von der Immobilienentwicklungsfirma Team Vivendi gekauft. Vergangene Woche war der Notar-Termin.

Im März vergangenen Jahres hatte HP & P-Geschäftsführer Helmut Peter seine Pläne erstmals öffentlich vorgestellt. Auf dem Areal sollen im nördlichen Bereich eine Senioreneinrichtung sowie zur Schlei hin mehrgeschossige Wohnhäuser errichtet werden. „Wir werden mit dem Bau beginnen, sobald wir das Baurecht für das Gelände vorliegen haben“, teilte Peter jetzt mit. Zum Kaufpreis machten auf SN-Nachfrage weder er noch Team-Vivendi-Geschäftsführer Volker Schlüschen Angaben. Letzterer erklärte indes: „Die Verhandlungen waren lang, hart und fair. Wir freuen uns, dass sie jetzt zu einem guten Ende gebracht werden konnten.“

Tatsächlich gestaltete sich das Geschäft als äußerst langwierig und kompliziert, weil es eine Reihe von Beteiligten zu berücksichtigen galt. So mussten diejenigen Leute abgefunden werden, die sich auf dem Areal bereits ein Grundstück gesichert und teilweise in einen mit neunprozentiger Rendite versehenen Fonds investiert hatten. Das auf dem dortigen Gelände geplante Binnenhafen-Projekt war Anfang 2016 endgültig zu den Akten gelegt worden.

Blüht die hässliche Brachfläche nun endlich auf? Bürgermeister Arthur Christiansen reagierte überraschend zurückhaltend auf den Grundstücksdeal. „Wir prüfen, ob die Wünsche des Investors mit den planerischen Vorstellungen der Selbstverwaltung in Einklang zu bringen sind“, sagte er. Knackpunkt ist nach SN-Informationen, dass Peter eine sehr enge Bebauung und dabei auch Häuser direkt an der Wasserlinie plant. Insider gehen davon aus, dass die Politik einem Bebauungsplan in dieser Form nicht zustimmen wird. Zumal die Zeit drängt. Liegt bis zum 30. Juni 2018 keine Baureife vor, haben die Vertragspartner das Recht, vom Kaufvertrag zurückzutreten.

Helmut Peter spielt die Bedenken herunter. Er sagt: „Die planerischen Vorstellungen hatten wir der Stadt bereits vorgestellt. Wir gehen fest davon aus, dass wir mit der Kommunalpolitik hier im Einklang dieses gesamte Gebiet entwickeln können.“ Auch glaubt er nicht, dass das Thema Lärmbelästigung (im Zuge von kulturellen Veranstaltungen in der dänischen Schule sowie in der „Heimat“) das Bauleitverfahren beeinträchtigen könnte.

Sollte das Grundstücksgeschäft Bestand haben, hätte Team-Vivendi-Chef Schlüschen derweil seine Tätigkeit auf der Freiheit beendet. Nachdem der vordere Teil des Stadtteils entwickelt und auch der östliche Bereich der einstigen Kaserne verkauft worden ist – die Stadt will dort Wohnhäuser bauen –, gibt es damit keine freien Flächen mehr.

Schlüschen hält sich bereits überwiegend in Hamburg auf, den Team-Vivendi-Bevollmächtigten Thorsten Rupp hat es nach Leipzig verschlagen. „Team Vivendi bleibt aber als Immobilien-Entwicklungsgesellschaft erhalten“, betonte Firmensprecher Michael Radtke. „Es gibt neue Projekte – nur vielleicht nicht mehr in Schleswig.“

von Alf Clasen

erstellt am 21.Jun.2017 | 06:45 Uhr