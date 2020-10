Bahnhof Schleswig : Investor Hubert Herr wittert Morgenluft

Im Streit um den Bahnhof feiert der Eigentümer die Rücknahme zweier Behörden-Bescheide – doch die Rechtslage spricht gegen ihn.

von Alf Clasen

18. Oktober 2020, 14:47 Uhr

Schleswig | Über Monate hatte sich der sonst so mitteilsame Hubert Herr ziemlich zurückgehalten auf seiner Facebookseite „Event-Bahnhof Schleswig“. Und im Juli hatte der Investor in einem Schreiben an Bürgermeister Stephan Dose sogar erklärt, dass er sein ambitioniertes Projekt stoppen werde. Ein Gespräch mit der Stadtverwaltung war zuvor nicht in seinem Sinne verlaufen.

Jetzt allerdings wittert Herr im Rechtsstreit um fehlende Baugenehmigungen wieder Morgenluft – und feiert seine vermeintlichen juristischen Etappensiege selbstverständlich auch via Facebook. „Es bestätigt sich einmal mehr, dass auch Behörden Fehler machen und der Bürger in einem demokratischen Rechtsstaat für sein Recht kämpfen muss und darf“, schreibt er.

Hintergrund sind zwei Aufhebungsbescheide von der Denkmalbehörde des Kreises und von der Schleswiger Stadtverwaltung, die in den zurückliegenden drei Wochen an den Bahnhofseigentümer gingen. Der Kreis kassierte seinen Ablehnungsbescheid vom Juli 2017 zu Herrs Antrag auf denkmalrechtliche Genehmigung für die Umgestaltung des Bahnhofsgebäudes. Und im Schreiben der Stadt ging es um die Aufhebung des Ablehnungsbescheids vom Juni 2017 zum Antrag auf eine entsprechende Nutzungsänderung. Die Behörden folgten mit ihren jetzigen Schritten einer Empfehlung des Oberverwaltungsgerichts (OVG) und räumten zugleich ein, dass die Ablehnungsbescheide rechtswidrig seien.

Klingt kompliziert – und ist es zumindest für Nicht-Juristen auch. Vor allem aber ist es nicht der große Erfolg für Hubert Herr, wie der Investor die Öffentlichkeit jetzt glauben machen will.

Denn entscheidend ist das, was der zuständige 1. Senat des Oberverwaltungsgerichts am 20. August dieses Jahres entschieden hat. Er verwies unter anderem darauf, dass Herrs Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung nach der Landesbauordnung als zurückgenommen gelte, „weil der Kläger die angeforderten Unterlagen nicht vorgelegt habe“. Und weiter: Es stehe rechtskräftig fest, „dass der Kläger nicht im Besitz der erforderlichen baurechtlichen und denkmalrechtlichen Genehmigungen ist und dass er wegen der denkmalrechtlichen Untersagungsverfügung des Kreises die Baumaßnahmen nicht wiederaufnehmen darf“.

Rathaus-Justiziarin Cordula Feß-Reiser verweist nun darauf, dass aus eben diesen Gründen die genannten Ablehnungsbescheide im Nachhinein hinfällig und mithin rechtswidrig seien – weil sie sich auf einen Bauantrag bezogen, der formal als zurückgezogen galt.

Acht Gerichtsverfahren sind mittlerweile gegen den Bahnhofseigentümer entschieden worden. Immerhin hat das OVG aber die Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts in der Hauptsache zugelassen. Dabei geht es um die Frage, ob die Stadt Schleswig als untere Bauaufsichtsbehörde oder das Eisenbahnbundesamt – wie Hubert Herr behauptet – für den Erlass von Bescheiden über Baueinstellung und Versiegelung des Baus zuständig ist (Az. 1 LA 1/19, neues Az. 1 LB 28/20).

Der Unternehmer aus Süddeutschland schreibt auf seiner Facebookseite: „Mit großer Spannung sehen wir nun dem baldigen Berufungsverfahren bezüglich dem (unrechtmäßigen) Baustopp/Versiegelung durch die Bauverwaltung Schleswig entgegen.“

So schnell wird es allerdings nicht zum Berufungsverfahren kommen. Auf SN-Anfrage teilte das OVG mit, dass ein Termin zur mündlichen Verhandlung „derzeit nicht absehbar sei und jedenfalls in diesem Jahr nicht mehr durchgeführt werden könne“.

In dem quälend langen Rechtsstreit gibt es eigentlich nur Verlierer. Dabei geht es schon gar nicht mehr um die Frage, ob jemals ein „Event-Bahnhof“ mit „Erlebnisgastronomie“ entsteht, wie ihn sich Hubert Herr vorstellt. Die meisten Schleswiger wären schon froh, wenn das Gebäude irgendwann mal wieder als das fungieren würden, was es einmal war: ein Bahnhof, in dem die Fahrgäste nicht nur ihre Karten kaufen können, sondern auch auf ihren Zug warten und auf die Toilette gehen können. Stattdessen würden viele ankommende Gäste am liebsten gleich wieder umkehren, wenn sie den verrammelten und immer mehr verwahrlosenden Bau erblicken.