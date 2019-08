Sommerfest beim TSV Friedrichsberg : Integration mit Sport und Spaß

Der TSV Friedrichsberg hat am Sonntag wieder zum interkulturellen Familienfest eingeladen

von shz.de

04. August 2019, 16:53 Uhr

Schleswig | Wer in den Sommerferien nicht verreist, soll auch zuhause etwas geboten bekommen. Das ist die Idee hinter dem Sommerfest des TSV Friedrichsberg. „Es gibt hier einige Familien, die sich einen Urlaub einfach nicht leisten können. Deshalb laden wir alle ein, eine gute Zeit zu haben“, sagt Kassenwart Jan Zimmermann. Sein Sportverein stehe auch immer für soziales Engagement. Deshalb sind am Sonntag auf dem weitläufigen Sportgelände am Öhr insgesamt sechs spannende Spielstationen für Kinder aufgebaut. Besondere Highlights: eine riesige Rutsche mit Kletteraufstieg und eine Hüpfburg. Aber auch das Kinderschminken ist beliebt. Dazu gibt es Getränke und gutes Essen. Auch Halal-Fleisch ist im Angebot, damit wirklich alle etwas nach ihrem Geschmack finden können.

„Die bunte Gesellschaft macht den Friedrichsberg aus“, betont Maren Korban, die Senioren- und Migrationsbeauftragte des Vereins. Nach der Ankunft in einem fremden Land könne die Integration ein schwieriger Prozess sein. „Und dabei kann Sport eine große Hilfe sein. Die Kinder lernen Vereinsstrukturen kennen und erleben den täglichen Umgang mit anderen“, so Korban. Auch gebe es mittlerweile schon einige Trainer beim TSV, die selbst Migrationshintergrund haben. Die vielen Kulturen im Verein seien eine Bereicherung, von der letztendlich alle profitierten, sagt sie. „Wir werden deshalb noch mehr auf Kitas und Grundschulen zugehen und dort Werbung für unsere Sparten machen“, fügt Jan Zimmermann an. Zwar sei die Mitgliederzahl mit 750 stabil, aber der Verein solle noch wachsen. Gerade im Bereich Turnen und Gymnastik habe man schon für die ganz Kleinen viel zu bieten.

Das zeigt sich auch gestern. Die Besucher des Sommerfestes sind mit dem Angebot durchweg zufrieden. Vater Sebastian mit Sohn Paul etwa schwärmen von der Hüpfburg: „Wir sind zum ersten Mal hier und kommen auch wieder. Für Kinder ist das hier genau das Richtige“. So sieht es auch die Schleswigerin Rilana, die mit ihrem Sohn Kilian hier ist: „Es ist ein tolles Angebot“. Auch an allen anderen Stationen und rund um das Vereinshaus herrscht ein freundliches Miteinander.

Etwas enttäuscht zeigen sich die Organisatoren davon, dass zeitgleich auf den Königswiesen eine ähnliche Veranstaltung stattfindet (siehe Artikel rechts). Möglicherweise bleiben deshalb einige Besucher fern. „Davon haben wir erst spät erfahren. In einer kleinen Stadt wie Schleswig sollten wir uns da künftig besser abstimmen“, meint Korban.