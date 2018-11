Königswiesen in Schleswig : Ins neue Quartier zieht Leben ein

Bauprojekt an den Königswiesen: Die ersten Mieter haben ihre Wohnungen bezogen

von Alf Clasen

09. November 2018, 16:38 Uhr

Bauherrin Sybille Schmid-Sindram kam höchstpersönlich mit einem Blumenstrauß und einer Flasche Champagner vorbei, um freudestrahlend ihre neuen Mieter zu begrüßen. Jörg (82) und Ingeborg (80) Peters gehören zu den ersten Bewohnern des neuen Quartiers an den Königswiesen. 49 Jahre wohnte das Ehepaar am Flachsteich. Nun haben sie aus Altersgründen ihr Haus dort verkauft und sind in den „Stadtpark Königswiesen“ gezogen, wie Investorin Schmid-Sindram, Geschäftsführerin der Firma Waterkant-Immobilien, das Wohnviertel offiziell nennt.

Auf Schleswigs größter Baustelle ist in den vergangenen Tagen Leben in das erste von sieben Gebäuden eingezogen. 103 Quadratmeter misst das neue Domizil der Eheleute Peters im dritten Obergeschoss des nunmehr fertiggestellten Bauabschnitts C – ein grandioses Schleipanorama inklusive. „Wir konnten hier schon traumhafte Sonnenuntergänge beobachten“, sagt Jörg Peters. „Eine so schöne Lage und Aussicht, wie wir sie haben, gibt es sonst kaum in Schleswig“, betont der frühere Bankdirektor voller Begeisterung und blickt durch die große Fensterfront Richtung Möweninsel. Und seine Frau ergänzt: „Schon nach zwei Tagen habe ich zu meinem Mann gesagt: Hier fühle ich mich zu Hause.“ Zwar habe sie ihren Garten aufgeben müssen, zwei ihrer geliebten Buchsbäume hat sie aber mitgenommen. Sie stehen jetzt auf der Loggia.

Sybille Schmid-Sindram ist mit dem Baufortschritt und dem Stand der Vermietung zufrieden. „Sechs Mieter sind schon drin“, sagt sie. Und das seien keineswegs nur ältere Leute. Auch jüngere Singles hätten sich für eine der exklusiv ausgestatteten Wohnungen entschieden, die zwischen 12,50 und 14,50 Euro pro Quadratmeter Miete kosten. Mitte Dezember soll auch das nebenstehende Gebäude „D“ bezugsfertig sein, das dritte Gebäude folgt Anfang Januar. „Ende März ist dann alles fertig“, sagt der für die Vermarktung zuständige Sascha Sindram, der Sohn der Investorin. Für die insgesamt 119 Mietwohnungen habe man bereits 33 unterschriebene Verträge vorliegen. Hinzu kämen einige Reservierungen. Das Investitionsvolumen für das gewaltige Bauprojekt beläuft sich auf mehr als 50 Millionen Euro.

Ende des Jahres soll auch das zum Komplex zählende „Ärztehaus“ neben der Brauerei fertig sein. Es verfügt über eine Nutzfläche von 1200 Quadratmetern. Hier werden die Zahnarztpraxis Dr. Christian Hansen & Kollegen, die Krankenkasse Barmer und das Kosmetikstudio des Ärzte-Ehepaares Deimling einziehen. „Für eine verbliebene Fläche suche ich noch jemanden“, sagt Sybille Schmid-Sindram.

Wie groß das allgemeine Interesse an dem neuen Quartier ist, kann Jörg Peters bestätigen. „Oft bleiben die Spaziergänger unten auf den Königswiesen stehen und gucken zu uns hoch. Wenn ich jemanden kenne, winke ich ihnen von meiner Wohnung aus zu“, sagt er lachend.