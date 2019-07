SERIE: Warum ich jetzt hier lebe : Ingo und Jaqueline Hess sind in Angeln angekommen

Die Suche nach einem besseren Job führte das Ehepaar aus Mecklenburg-Vorpommern nach Schnarup-Thumby.

23. Juli 2019

Schnarup-Thumby | Arbeit, Liebe, Gesundheit oder einfach die schöne Landschaft – es gibt viele Gründe, warum Menschen sich dafür entschieden haben, in unsere Region zu ziehen und hier eine neue Heimat zu finden. In unserer Serie stellen wir einige Zugezogene vor. Heute: Ingo und Jaqueline Hess, die aus Lowatz in Mecklenburg-Vorpommern nach Schnarup-Thumby kamen.

Ingo und Jaqueline Hess kamen 1997 nach Schleswig-Holstein. Vorher wohnten sie in Lowatz bei Wismar in Mecklenburg-Vorpommern. Die wirtschaftliche Lage trieb sie in den Kreis Schleswig-Flensburg. „Ich habe in Mecklenburg-Vorpommern wenig verdient und wir mussten eine hohe Miete zahlen“, erinnert sich Ingo Hess, der damals 30 Jahre alt war. Er arbeitete hauptberuflich als Zimmermann. Nebenher hatte er einen Hausmeisterposten. Als dieser gekündigt wurde, war für ihn das Maß voll. Der goldene Westen lockte mit vielen freien Arbeitsplätzen. „Jetzt brechen wir die Zelte ab und ziehen um“, beschloss er gemeinsam mit seiner Frau, die damals 27 Jahre alt war.

An einem Wochenende besuchte er mit seinen Söhnen Nico (damals sechs Jahre alt) und Thilo (damals drei) Freunde in Schleswig und fand auch sofort eine Wohnung in Dannewerk, die preiswerter und größer als seine bisherige war. Eine Arbeitsstelle hoffte er über die Gelben Seiten zu bekommen. Doch das klappte nicht so gut und änderte sich auch nach dem Umzug nicht. Während der Arbeitssuche im Zeichen der damaligen Baukrise lernte er die negativen Seiten des Arbeitsmarktes kennen: unbezahlte Praktikumsplätze, Zeitverträge und taktische Kündigungen, um die Winterphase zu überbrücken.

Doch Ingo Hess gefielen die norddeutsche Sprache und die Mentalität, die sich kaum von der seiner früheren Heimat unterschied. „Wir wurden mit offenen Armen aufgenommen“, erinnert er sich. Die nachbarschaftliche Gemeinschaft sei ähnlich gewesen. Und heute fühle er sich vollkommen angekommen und nehme mit seiner Familie aktiv am Dorfleben Teil.

Ingo Hess ist heute Monteur einer Firma, die in ganz Schleswig-Holstein Pferdeställe aus Holz baut. In seiner Freizeit spielt er Trompete im Spielmanns- und Fanfarenzug Satrup. Bei jeder nachbarschaftlichen Aktion ist seine helfende Hand dabei. Seine Frau arbeitet als Köchin in der Gemeinschaftsschule. Und seine Söhne sind Mitglieder der örtlichen Feuerwehr. „Nur das Wetter könnte in Angeln besser sein“, ist der einzige Kritikpunkt an seinem jetzigen Leben.