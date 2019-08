Bürgermeisterwahl in Schleswig : Ingo Harder: „Vieles in der Stadt dauert zu lange“

Ingo Harder will Prozesse beschleunigen, mehr Werbung für den Tourismus machen und beim Thema Bahnhof „die Kuh vom Eis kriegen“.

von Joachim Pohl

25. August 2019, 17:56 Uhr

Schleswig | Fünf Kandidaten treten zur Bürgermeisterwahl am 1. September an. In einer Serie stellen wir sie nacheinander ausführlich an einem ihrer Lieblingsorte in der Stadt vor. Den Abschluss bildet heute Ingo Harder vom Bündnis für Bürger (BfB).

Bekannt wie ein bunter Hund – diese Floskel trifft auf den 59-jährigen Ingo Harder definitiv zu. Während des gut einstündigen Gesprächs an einem Café-Tisch der Bäckerei Jaich im Stadtweg wird er alle paar Minuten gegrüßt. Immer grüßt er zurück, und immer kennt er die Namen der Männer und Frauen, denen er zuwinkt oder kurz etwas zuruft. Allerdings nur die Vornamen, denn Ingo Harder duzt sich mit allen Schleswigern. Oder zumindest fast allen.

„Ich habe ein sehr gutes Namensgedächtnis“, sagt er, „und ein gutes Zahlengedächtnis. Ich weiß von allen meinen Veranstaltungen noch das genaue Datum.“ Harder, der gelernte Handwerker, ist in der Schlei-Stadt stets in Doppelfunktion unterwegs. Als Mitglied der Ratsversammlung (seit 2013 für das „Bündnis für Bürger“) entscheidet er mit über das Wohl und Wehe der Stadt; in Zukunft möchte er gern als Bürgermeister noch deutlich mehr Verantwortung übernehmen. Doch bekannter ist er eigentlich als Macher einer Reihe populärer Innenstadt-Veranstaltungen. Die größte und aufwendigste, „Schleswig swingt“, ist im Juli wieder über die Bühne beziehungsweise über vier Bühnen zwischen Gallberg und Stadtweg gegangen.

Ingo Harder ist in Twedt aufgewachsen, hat seinen Lebensmittelpunkt aber immer in Schleswig gesehen. Nach der Schule in Tolk, Süderbrarup und Schleswig hat er in der Zuckerfabrik Energieanlagen-Elektroniker gelernt. 1983 wechselte er zu Danfoss und ging dort ein Jahr später in den Betriebsrat. Bis heute ist er Mitglied in der IG Metall. Im Jahr 2000 machte er sich mit einer Baufirma – Schwerpunkt Fliesenleger – selbstständig. 2007 wechselte er die Branche, übernahm ein Café am Kornmarkt und führte fünf Jahre lang zusammen mit seiner Frau das „Schleicafé Harder“.

Aus dieser Tätigkeit heraus kam es 2010 zur ersten Veranstaltung, den Schleswiger Kohltagen. Der große Durchbruch in diesem Bereich folgte 2015, als er die Großveranstaltung „Schleswig swingt“ – vorher „Swinging City“ – übernahm. Und jetzt lud Harder alle Schleswiger zur „Beach Party“ auf dem früheren Grundstück des Theaters ein.

Zu kommunalpolitischen Fragen hat Ingo Harder ein pragmatisches Verhältnis. Statt endloser Diskussion möchte er lieber Dinge durchsetzen und einfach machen. So würde er den total festgefahrenen Streit um den Schleswiger Bahnhof durch erneute Gespräche zu lösen versuchen: „Mein allererster Weg wäre, mit Herrn Herr, dem Eigentümer des Bahnhofs, wieder ins Gespräch zu kommen.“

Eine klare Meinung hat Harder zum Thema Theaterneubau. „Wir hatten den einstimmigen Beschluss: Fünf Millionen für das Theater und keinen Cent mehr.“ Das Theater sei „Hochkultur für einen harten Kern von 300 Leuten“, doch diese Zeit sei vorbei. Schleswig brauche stattdessen so etwas wie die „Heimat“ mit Angeboten für die breite Masse.

Wichtig ist ihm zudem, mehr Barrierefreiheit in der Stadt zu erreichen. Seit Jahren werde über einen Aufzug für das Rathaus gesprochen: Jedes Jahr werde das wieder nach hinten geschoben mit dem Argument „Wir haben kein Geld“, beklagt Harder. „Das kann nicht sein.“ Die Gesellschaft werde immer älter, und irgendwann sei man selbst betroffen und sitze womöglich im Rollstuhl. „Und dann möchte ich an einer Ratsversammlung teilnehmen und kann nicht!“

Die Region Schleswig könne insgesamt eine erheblich höhere Wertschöpfung aus dem Tourismus ziehen. „Da ist noch so viel Potenzial!“ Bei der Werbung müsse man noch viel mehr in die Offensive gehen, um Gäste werben „und den skandinavischen Markt abgrasen.“ Gerade vor dem Hintergrund des Weltkulturerbes müsse da viel mehr passieren. An der Stadt Flensburg könne man sehen, wie Tourismus-Werbung geht. In Schleswig zeige das Hotel „Hohenzollern“, wie man Gäste anlocken kann.

Ihm fehle es im Rathaus oft an Entscheidungsfreudigkeit. „Zum Beispiel das Hertie-Gelände. Das hätte längst bespielt werden können. Warum passiert das nicht? Das Theater-Gelände am Lollfuß: 2014 wurde das alte Theater abgerissen. Und es ist nichts passiert! Ich habe mal gefragt, warum das nicht vermarktet wird. Zur Antwort bekam ich, man habe wichtigere Baustellen.“ Harder kann sich auf dem Grundstück gut ein Hotel vorstellen. „Wir haben zu wenig Gästebetten in der Stadt!“

Vieles dauere in der Stadt einfach viel zu lange, so Harder. Abgesehen davon sei er nach wie vor überzeugt davon, dass man das Theatergebäude hätte sanieren können. Beim geplante Neubau auf der Freiheit ist er sicher, dass die veranschlagten zwölf Millionen Euro nicht ausreichen, sondern dass es bis zu vier Millionen Euro teurer werde.

Fahrradfreundlichkeit sei auch ein wichtiges Thema, und hier denkt Harder unter anderem an unzureichende Schutzstreifen, zum Beispiel an der Bismarckstraße oder beim Kreisel in St. Jürgen. Das seien Gefahrenquellen, die schnell behoben werden müssen. Um mehr Betriebe anzulocken, dürfe die Gewerbesteuer auf keinen Fall weiter erhöht werden; in der Ratsversammlung hat er sich gegen eine Erhöhung ausgesprochen. „Die Gewerbetreibenden machen schon so viel in der Stadt“, sagt er, „die dürfen nicht auch noch dafür bestraft werden.“ Außerdem müsse man die Werbung für das Interkommunale Gewerbegebiet in Schub verbessern. Es gelte, die Fühler nach Skandinavien auszustrecken, um Unternehmen dazu zu bringen, sich hier anzusiedeln. Als Beispiele nennt Harder die Möbel- und die Lebensmittelindustrie. Dazu brauche man aber auch größere Flächen, und hierüber müsse man mit Nachbargemeinden ins Gespräch kommen, zum Beispiel Schaalby.

Die Stadtverwaltung müsse sich mehr als Dienstleister der Bürger verstehen. Es könne nicht sein, dass man 20 Mal bei einer Dienststelle anrufe „und keine geht ran. Da platzt mir der Helm!“

Eine Wahlbeteiligung von fast 70 Prozent wie bei der letzten Bürgermeisterwahl, die zusammen mit der Bundestagswahl durchgeführt wurde, werde es diesmal nicht geben. „Aber 50 Prozent wären schon toll!“ Man müsse immer wieder die Menschen auf die Wahl ansprechen, auch in den sozialen Netzwerken. „Geht wählend, Leute!“, ist sein Appell.