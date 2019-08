Diamantene Hochzeit in Kleinwiehe : Inge und Peter Thiemsen seit 50 Jahren verheiratet

Seit 50 Jahren sind Inge und Peter Thiemsen verheiratet. Das soll groß gefeiert werden.

05. August 2019

Lindewitt | Die handgeschriebene lückenlose Chronik der Familie Thimsen aus Kleinwiehe reicht bis ins Jahr 1644 zurück. Nun kommt morgen ein weiteres Datum hinzu: die Diamantene Hochzeit von Inge und Peter Thimsen.

Peter Thimsen ist das älteste von fünf Kindern des landwirtschaftlichen Betriebes, der seit 1897 in Kleinwiehe ansässig ist. Der heute 87-jährige ist gelernter Landwirt, arbeitete nach der Ausbildung zunächst drei Jahre auf anderen Höfen, bevor er in den elterlichen Betrieb einstieg.

Seine spätere Frau Inge kam 1945 aus dem kleinen Marsdorf bei Stettin nach Schleswig-Holstein und wurde mit ihrer Familie in Kleinwiehe untergebracht. „Wir brachen damals mit dem gesamten Dorf mit Pferd und Wagen zu diesem beschwerlichen Treck auf“, berichtet sie.

Einige Jahre waren die beiden direkte Nachbarskinder, kamen sich in der Volkstanzgruppe von Kleinwiehe näher. Mit dem Schulabschluss von Inge an der Mädchen-Mittelschule in Flensburg wurden sie dann ein Paar. Es folgte die Verlobung und schließlich 1959 die Hochzeit. Mit den Kindern Erika, Heiner und Dagmar wuchs die Familie und der elterliche Hof wurde übernommen.

Inge Thimsen kam wenig dazu, in ihrem erlernten Beruf als Hauswirtschaftsmeisterin zu arbeiten, da sie natürlich auf dem eigenen Hof gefordert war. Sieben Jahre allerdings unterrichtete sie Hauswirtschaft an den Schulen in Lindewitt und Schafflund. Nach ihrem Hobby befragt, gibt sie eine überraschende Antwort: „Ich war immer gerne Bäuerin und habe die Arbeit auf dem Feld und im Stall nie als Belastung empfunden.“ Anders ihr Mann Peter, der jeweils zwölf Jahre Stellvertreter und dann Wehrführer in Kleinwiehe war. Seine Liebe gilt auch heute noch der Musik. 1955 war er Mitbegründer des Blasorchesters Lindewitt und bis vor drei Jahren als Jagdhornbläser aktiv.

„Wir führen immer noch eine vorzügliche Ehe ohne Streit“, betont Peter Thimsen und seine Frau Inge ergänzt: „Das Beste in unserem Leben war, dass wir jeden Tag miteinander gearbeitet haben.“ Damit ist natürlich die gemeinsame Verantwortung auf dem Hof gemeint, aber beide waren auch 15 Jahre als Milchkontrolleur tätig. „Gesundheitlich haben wir nie größere Probleme gehabt“, sind sie beide sehr dankbar. So konnten sie neben kleineren Urlauben auch zwei Reisen nach Amerika und eine nach China unternehmen.

Gefeiert wird im Familienkreis, der durch acht Enkel und drei Urenkel 45 Personen betragen wird.