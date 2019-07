Informationen für Grenzpendler

von Gero Trittmaack

02. Juli 2019, 17:31 Uhr

Schleswig | Zusätzlich zur Beratungsmöglichkeit im Regionskontor & Infocenter in Pattburg findet am morgigen Donnerstag zwischen 14 und 15 Uhr eine Sprechstunde in Zusammenarbeit mit dem Sozialzentrum statt. Grenzpendler die von Deutschland nach Dänemark und umgekehrt umsiedeln oder arbeiten wollen, werden in Fragen der Versicherungen, Steuern und Familienleistungen beraten. Im Gespräch werden Fragen beantwortet und erklärt, welche Schritte zu unternehmen sind. Komplexe Sachverhalte können nur nach Terminabsprache in Pattburg bearbeitet werden. Die Sprechstunde findet im Schleswiger Sozialzentrum (Poststraße 8) statt.