Active Borgwedeler Wählergemeinschaft : Ines Greve- Beyer ist neue Vorsitzende

Renate Schmitt kandidierte nicht wieder für das Amt.

von shz.de

18. Juni 2019, 09:22 Uhr

Borgwedel | Nach rund 15 Jahren an der Spitze der Activen Borgwedeler Wählergemeinschaft kandidierte Renate Schmitt auf der Mitgliederversammlung nicht wieder für den Vorsitz. Sie war 16 Jahre in der Gemeindevertretung und während dieser Zeit auch zeitweise stellvertretende Bürgermeisterin. Für die geleistete Arbeit und das Engagement dankte ihr Bürgermeister Holger Weiß im Namen der Wählergemeinschaft mit einem großen Blumenstrauß.

Als Nachfolgerin wurde einstimmig Ines Greve- Beyer gewählt, die auch in der Gemeindevertretung Holger Weiß schon oft vertreten hat. „Den großen Blumenstrauß musst Du Dir jetzt erarbeiten“, so der Kommentar der scheidenden Vorsitzenden. Als Beisitzer wurde Wolfgang Schuster in den Vorstand gewählt.

Über die Arbeit der Gemeindevertretung berichtete Holger Weiß. Im Baugebiet Schoolkoppel gibt es 13 Grundstücke, zehn davon seien bereits verkauft und drei reserviert. Weiter sollen in dem zweiten Bauabschnitt sieben oder acht Grundstücke entstehen. Die Gemeinde hätte diese bereits vermarkten können, aber man möchte nicht, dass dort Wochenend- oder Ferienhäuser entstehen. Die Grundstücke sind für junge Familien, die den Erstwohnsitz in der Gemeinde haben, gedacht.

Beim Breitbandausbau sollen Ende des Monates die Tiefbauarbeiten vergeben werden. So werde erwartet, dass Ende des Jahres die Arbeiten fertiggestellt sind. Es wird mit zwei Kolonnen gleichzeitig gearbeitet, und zwar von Dannewerk und Borgwedel ausgehend.

Seit Anfang Juni produziert die Photovoltaikanlage auf dem Dörps- und Sprüttenhuus Strom, der selbst genutzt, in einem Akku gespeichert oder ins Netz eingespeist wird.