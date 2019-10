In Süderbrarup ist die Mark zurück

Avatar_shz von Tina Jäger

27. Oktober 2019, 15:20 Uhr

Süderbrarup | Die Mark als Zahlungsmittel ist wieder da. Allerdings nur in Süderbrarup. Die Brarupmark hat den Wert eines Euros und ist Zahlungsmittel in fast allen Einzelhandelsgeschäften, die dem Wirtschaftsverein Süderbrarup angehören. Die „B-Mark“ kann man als Gutschein im Wert von zehn, 25 und 50 Euro in jedem beteiligten Geschäft auf einer Chipkarte erwerben. „Im Gegensatz zu anderen Gutscheinsystemen kann die Brarupmark in allen teilnehmenden Geschäften erworben werden und nicht nur in ausgewählten, wenig frequentierten Anlaufstellen“, sagt Wirtschaftsvereinsvorsitzender Stephan Hamann (Foto, v.l., mit Christian Hansen und Ralf Rieger vom Wirtschaftsverein). Die beteiligten Geschäfte seien am Aufkleber an der Eingangstür zu erkennen.