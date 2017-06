Meierei : In Nordhackstedt bangen 36 Mitarbeiter um ihre Jobs

vergrößern 1 von 1 Foto: ds 1 von 1

Das Deutsche Milchkontor (DMK) hat angekündigt, am Standort Nordhackstedt die Abteilung Konfektionierung zu schließen. Hier werden Käseprodukte in Verkaufsverpackungen für den Handel aufgeschnitten. Betroffen von der Maßnahme sind nach Auskunft der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 36, teils langjährige Beschäftigte. Darüber hinaus plant das Unternehmen, die Werke in Rimbeck (Nordrhein-Westfalen), Bad Bibra (Sachsen-Anhalt) und Rostock zu schließen. Als Grund nennt die DMK den Milchmangel: Für die kommenden beiden Jahre sieht sie die Kündigungen der Lieferung von bis zu 1,7 Milliarden Kilogramm voraus. Die Maßnahme in Nordhackstedt soll frühestens Mitte 2018 erfolgen. Für die Umsetzung der Planungen ist noch die Zustimmung des Aufsichtsrats notwendig. Den betroffenen Mitarbeitern sichert die DMK umfassende Unterstützung zu.

Die Gewerkschaft kündigt an, gemeinsam mit dem Betriebsrat die geplante Schließung gründlich prüfen zu lassen. „Wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz“, sagt Geschäftsführer Finn Petersen. „Die Nachricht hat große Betroffenheit und Entsetzen unter den Mitarbeitern hervorgerufen“, so Petersen weiter. „Das ist wie ein Schlag ins Gesicht der Mitarbeiter, die über viele Jahre mit großem

Einsatz und extremer Flexibilität dafür gesorgt haben, dass gute Milchprodukte für den Handel aufbereitet wurden, die stets ihre Abnehmer am Markt gefunden haben.“

Die Menschen in Nordhackstedt müssten nun die Mengensteuerung ausbaden, die das Management selbst vorgenommen habe. Das Unternehmen habe die Pläne zur Schließung der Abteilung mit fehlender Auslastung und zu hohen Kosten in Nordhackstedt im Vergleich zu drei anderen Konfektionierungen im Konzern begründet, so Petersen. Seiner Meinung nach eine unzulässige Schlussfolgerung: „Es sind immer weniger Käsemengen in Nordhackstedt aufgeschnitten worden, da werden die verbleibenden Mengen natürlich automatisch teurer.“

Die Gewerkschaft plane, einen Gutachter mit der Prüfung der Schließungsgründe zu beauftragen. „Über das Ergebnis wird zu einem späteren Zeitpunkt mit der Geschäftsführung des Konzerns zu sprechen sein.“



von Carlo Jolly

erstellt am 29.Jun.2017 | 18:07 Uhr