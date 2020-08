Hauptstrasse bekommt ein neues Gesicht : In Mohrkirch wird rege gebaut

In der Gemeinde entstehen auf 3300 Quadratmetern zwei Doppel- und zwei Einzelhäuser.

Peter Hamisch

27. August 2020, 08:50 Uhr

Mohrkirch | Auf Mohrkirchs größter Baustelle wachsen in diesen Tagen die Häuser in die Höhe. Davon konnte sich jetzt Bürgermeister Michael Haushahn auf der Baustelle in der Hauptstraße im Gespräch mit Investor und Bauherr Jan Engeland überzeugen. Auf einer 3300 Quadratmeter großen Fläche, die mehrere Jahrzehnte brach lag, wollte die Gemeinde einst in den 70er Jahren einen Einkaufsmarkt verwirklichen. Die Pläne wurden allerdings nicht weiterverfolgt.

Wände wurden vorgefertigt

Nun hat der Dachdecker-Unternehmer Jan Engeland die Fläche gekauft und baut hier zwei Doppelhäuser und zwei Einzelhäuser. Die Wände wurden im Holzrahmenbau bereits auf dem Werksgelände von Engeland vorgefertigt und dann mit der Hilfe eines Kranes aufgestellt. Nach Auskunft von Engeland sollen die Einfamilienhäuser mit einer Wohnfläche von 70 Quadratmetern und die Doppelhäuser mit jeweils 80 Quadratmetern vermietet werden.

Acht weitere Grundstücke an der Babbestraße

Bürgermeister Haushahn zeigte sich erfreut über die rege Bautätigkeit in Mohrkirch. Auch für acht Grundstücke in der Babbestraße, wird in Kürze Baurecht erwartet. „Unser Ziel ist eine behutsame Weiterentwicklung“, gibt Haushahn die Richtung vor. Neue Bürger sollen Gelegenheit bekommen, sich im Ort wohl zu fühlen. Chancen für weiteren Wohnraum sieht Haushahn auch bei der Umnutzung und Weiternutzung bestehender Gebäude.

Jan Engeland erwartet, dass spätestens Ostern 2021 die Häuser an der Hauptstraße bezogen werden können.