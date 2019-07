Gesperrter Parkplatz in Golsmaas : In Kürze wieder freie Fahrt

Der neue Besitzer hat den Parkplatz am Strand von Golsmaas gesperrt. Bürgermeister Rolf Frerich macht nun Hoffnung, dass dort bald wieder geparkt werden kann.

von shz.de

03. Juli 2019, 13:50 Uhr

Kronsgaard | Für Badegäste, die in alter Gewohnheit den Parkplatz an der Ostsee auf einer Koppel hinter einem Hof in Golsmaas anstrebten, gab es neuerdings eine unschöne Überraschung: Ein „Gesperrt“-Schild untersagte ihnen die Durchfahrt und das Parken. In der vergangenen Saison durfte der wegen seiner Strandnähe beliebte Parkplatz noch genutzt werden. Der neue Hofbesitzer wollte nun das Parken auf seinem Feld und die Zufahrt über seinen Hofplatz unterbinden. Wer trotzdem über den Hofplatz fuhr und auf dem als Parkplatz ausgewiesenen Feld sein Auto abstellte, fand an der Windschutzscheibe seines Wagens Zettel, auf denen geschrieben stand, dass man illegal auf dem Feld parke, das zum Hof gehört, und mit einer Anzeige rechnen müsse.

Die Sperrung soll nun schnellstmöglich wieder aufgehoben werden, teilte Bürgermeister Rolf Frerich mit. Laut Frerich hat es etliche Gespräche gegeben, die letztlich erfolgreich waren. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagte Bürgermeister Frerich. Der Hofbesitzer sei bereit, die Durchfahrt wieder zu erlauben, sobald die Verkehrssicherungspflicht, die er nicht übernehmen will, geregelt ist. Die sollen das Amt oder Gemeinde übernehmen. Dann würden das „Gesperrt“-Schild am Eingang zum Hofgelände ebenso entfernt wie auch das am Parkplatz. Hofüberquerung und Parken seien dann wieder möglich – wie hoch die dafür zu entrichtende Gebühr sein wird, muss allerdings auch noch geklärt werden.