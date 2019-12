Glasfaserkabel : In Erfde geht der Breitbandausbau voran

In Erfde wurde der erste POP-Container im Breitbandversorgungsgebiet Amt Arensharde und Kropp-Stapelholm aufgestellt.

20. Dezember 2019, 10:07 Uhr

Erfde | Es geht voran in dem Breitbandversorgungsgebiet Amt Arensharde und Kropp-Stapelholm. Auf dem Gelände des Dorfplatzes in Erfde wurde der erste Point of Presence (POP) aufgestellt. Vier weitere POP werden demnächst nach Auskunft von Bauleiter Ingo Haas von der Firma Plus-Pohl GmbH aus Hohenwestedt in Schuby, Jübek, Dörpstedt und Kropp aufgestellt.

Der POP ist einem 23,5 Tonnen schweren Beton-Container untergebracht. Er stellt somit das „regionale Herzstück der Glasfaserverkabelung dar“. Ein POP ist die Schnittstelle zwischen den Glasfaser-Kundenanschlüssen und den Fernverkehrsleitungen. Von dort aus werden die Fasern mit Lichtsignalen bis zum jeweiligen Hausanschluss belegt. Daher ist diese Schnittstelle auch besonders gegen Vandalismus geschützt.

Nach Auskunft von Breitbandzweckverbandsvorsteher und Erfdes Bürgermeister Thomas Klömmer gibt es in dem Versorgungsgebiet über 7000 Hausanschlüsse. „Wenn alles so gut weiter verläuft, dann werden die Bürger in Erfde und Schuby schon Ostern 2020 über das neue Glasfasersystem verfügen können“, so Klömmer. Die anderen Kommunen werden zeitnah folgen.