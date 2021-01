Sörup : In der vierten Generation: Jan Otzen übernimmt das Bestattuntsunternehmen

Wolfgang Otzen übergibt das Söruper Unternehmen an seinen Sohn Jan.

Avatar_shz von shz.de

03. Januar 2021, 15:45 Uhr

Sörup | Ihr Beruf verlangt Einfühlungsvermögen, Pietät, Sensibilität und Vertrauen, denn Bestatter arbeiten für trauernde Menschen. Sie sorgen dafür, dass ein Verstorbener würdevoll beerdigt wird und die Angehörigen einfühlsam betreut werden. Bei Familie Otzen aus Sörup ist dies seit drei Generationen der Fall. Schon 1909 hat Peter Lorenzen eine Tischlerei mit Bestattungen in Sörup, Flensburger Straße 37 eröffnet. Der heutige Bestatter Wolfgang Otzen ist mit Elisabeth Otzen, Enkelin von Peter Lorenzen, verheiratet.

Wolfgang Otzen stammt aus Satrup Kirchenholz. Er hatte schon als Kind und später als Jugendlicher die Aufgabe, nach einem Todesfall von Haus zu Haus zu gehen und die Nachbarn zur Beerdigung einzuladen. Der so genannte Einlader hatte das „Liek Folk to beten“. Bei den Beerdigungen ging er außerdem beim Auszug aus der Kirche mit dem Kranz der Familie voran. „Die Kränze waren manchmal ganz schön schwer“, erinnert er sich.

Er lernte Elisabeth Lorenzen, deren Vater in Sörup eine Tischlerei mit Beerdigungsunternehmen betrieb, kennen und lieben. Da keine der vier Töchter das Familienunternehmen weiterführen wollte, fragte der Schwiegervater schließlich ihn: „Wolfgang, kannst Du di vörstellen wider to moken.“ Also erlernte Wolfgang Otzen den Tischlerberuf, machte 1978 seine Meisterprüfung und übernahm die Tischlerei mit angeschlossenem Beerdigungsunternehmen.

Bestatter ist erst seit wenigen Jahren ein Lehrberuf. In seinem Schwiegervater hatte Wolfgang Otzen einen guten Lehrmeister, der ihm zeigte, dass es in dem Beruf bei Weitem nicht nur um eine würdevolle Bestattung geht, sondern dass vielmehr die Gefühllage und die Bedürfnisse der Hinterbliebenen die volle Aufmerksamkeit des Bestatters erfordern. Dazu zählen die Organisation der Beerdigung, aber auch die erforderlichen Behördengänge und das Regeln sozialer Angelegenheiten.

„Ein Bestatter ist in schweren Stunden einer der wichtigsten Partner der Hinterbliebenen“, beschreibt Wolfgang Otzen seine Tätigkeit. Die Menschen trauerten sehr unterschiedlich und für alle müsse der Bestatter die richtigen Worte finden und viel Einfühlungsvermögen zeigen. „Trauer“, so Otzen, „überlebt alle Modernitäten.“ Auch wenn man im Beruf des Bestatters mit der Zeit eine gewisse Routine bekommt, so ist doch jeder Trauerfall anders, die Intensität der Trauer unterschiedlich. Man könne sich nicht immer von persönlicher Betroffenheit frei machen, weiß Wolfgang Otzen aus seiner langjährigen Tätigkeit, aber sein eigener tiefer Glaube an Gott und die Familie würden ihm helfen, emotionale Tiefen zu überwinden.

Wolfgang Otzen ist 72 Jahre alt und freut sich mit seiner Frau Elisabeth, dass mit Sohn Jan Otzen (43) zum Jahreswechsel eine nahtlose Betriebsübergabe möglich wurde. Bereits vor fünf Jahren gab es erste Überlegungen, dass Jan das Bestattungsunternehmen einmal in vierter Generation weiterführen könnte. Diese Überlegungen konkretisierten sich und vor einem Jahr stand für Jan Otzen fest: „Für mich ist die Weiterführung des Unternehmens das Richtige“. Die Tischlerei wurde bereits 2008 verpachtet.