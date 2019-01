Schleswig und das Kreisgebiet : Immer weniger Arbeitslose

Die Quote in Stadt und Kreis liegt bei unter fünf Prozent. Viele freie Stellen gibt es in den Gesundheits- und Sozialberufen sowie im Einzelhandel.

04. Januar 2019, 17:11 Uhr

Die Arbeitslosigkeit ist in Schleswig und im Kreisgebiet weiterhin auf dem Rückzug. Im Stadtgebiet ist im Dezember die Zahl der Arbeitslosen um 750 im Vergleich zum Dezember 2017 zurückgegangen. 2237 Menschen waren im Dezember in Schleswig arbeitslos. Allerdings stieg die Zahl im Vergleich zum November 2018 ganz leicht um 39 Personen.

Auf die Arbeitslosenquote hatte das keinen Einfluss. Sie blieb unverändert bei 4,8 Prozent. Im Vergleich zum Dezember 2017 liegt sie aber um 1,8 Prozentpunkte niedriger.

Die 4,8 Prozent verteilen sich mit 1,6 Prozent auf SGB III (Arbeitslosengeld) und 3,2 Prozent auf SGB II (Hartz IV). Vor allem der Prozentsatz für SGB II ist im Vergleich zu Dezember 2017 deutlich zurückgegangen.

Die Nachfrage nach Personal ist im Bereich der Geschäftsstelle Schleswig im Dezember noch einmal größer geworden. 535 freie Stellen waren gemeldet. Seit Jahresbeginn seien dem Arbeitgeberservice der Geschäftsstelle Schleswig insgesamt 1694 Stellen angezeigt worden, teilt ein Pressesprecher der Arbeitsagentur in Flensburg mit. Besonders hoch ist demnach die Nachfrage nach Arbeitskräften im Handel, im Gesundheits- und Sozialwesen sowie bei den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen.

Im Kreis Schleswig-Flensburg war die Arbeitslosigkeit im letzten Monat des alten Jahres mit 4,4 Prozent sogar noch etwas niedriger als in der Stadt. Insgesamt waren 4690 Menschen ohne Beschäftigung. Das ist ein drastischer Rückgang im Vergleich zum Dezember 2017; damals waren 1277 mehr Menschen arbeitslos. Allerdings sind seitdem eine Reihe von „Karteileichen“ aus der Statistik geflogen; dies wurde nach Einführung einer neuen Software wirksam.

Die Verteilung auf Arbeitslosengeld (SGB III) und Hartz IV (SGB II) ist ähnlich wieder in der Stadt Schleswig: 1,8 Prozent und 2,6 Prozent.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften im Kreis Schleswig-Flensburg lag im Dezember über dem Niveau des Vorjahresmonats (25), sank allerdings gegenüber dem Vormonat November (-28). Im Dezember 2018 waren 1140 Stellen gemeldet. Seit Jahresbeginn wurden dem Arbeitgeberservice insgesamt 3713 sozialversicherungspflichtige Stellen angezeigt. Besonders hoch ist – wie in der Stadt – die Nachfrage nach Arbeitskräften im Handel, im Gesundheits- und Sozialwesen und bei sonstigen Dienstleistungen.