Jagel und Kropp : „Immelmänner“ sammeln 23.114 Euro

Die Soldaten sind für den Volksbund Kriegsgräberfürsorge von Haus zu Haus gegangen.

14. Februar 2020, 08:36 Uhr

Kropp/Jagel | Großes Lob und die Anerkennung für den tatkräftigen Einsatz zur Unterstützung des Volksbundes Kriegsgräberfürsorge erhielten die Soldaten des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 „Immelmann“ von Landrat Wolfgang Buschmann, Kreisvorsitzender des Volksbundes. 23.114 Euro sammelten die Soldaten in der jüngsten Haus- und Straßensammlung, um einen Beitrag für die Arbeit des Volksbundes zu leisten. Das sing 6700 Euro mehr als im Vorjahr.

Im November und Dezember waren die 60 Soldaten in den Ämtern Haddeby, Kropp-Stapelholm, Arensharde und Südangeln und in der Stadt Schleswig bei Wind und Wetter von Tür zu Tür gegangen, um eine Spende zu bitten. Zudem beteiligten sich Schüler, Vereine und engagierte Bürger im gesamten Kreisgebiet als fleißige Sammler. Kreisweit wurde ein Gesamt-Sammelergebnis von 37.692 Euro zusammengetragen. „Das beste Sammelergebnis überhaupt“, lobte Oberstleutnant Roland Runge, stellvertretender Kommodore des Geschwaders, der die Soldaten und die Volksbund-Vertreter zur Spendenübergabe im Offiziersheim der Kaserne in Kropp begrüßte.

Dort hatte der Landrat ein Frühstück vorbereiten lassen, um sich bei den Soldaten für ihren Einsatz als Sammler und der Instandsetzung von Kriegsgräbern im Ausland zu bedanken. „Ein herausragendes Sammelergebnis. Solche Steigerungsraten hätten wir gerne an anderer Stelle. Doch es geht um die Tat als solches. Es geht um das Engagement. Dass die Menschen bereit sind, Sie mit offenen Armen zu empfangen, dies macht das Zahlenergebnis mehr als deutlich“, sagte der Landrat und wandte sich an die Soldaten. Warum ist dies so wichtig? „Die Arbeit des Volksbundes und ihr Einsatz zeigt, wie wichtig es ist, um nicht zu vergessen. Wir brauchen Mahnmale und Gedenkstunden, um zu erinnern. Irgendwann wird es die Zeitzeugen nicht mehr geben. Wir müssen es schaffen, die Erinnerung aufrecht zu halten, wie wir die Kriegsgräber als Gedenkstätten und Denkmäler zur Mahnung an den Frieden erhalten, als Teil unserer Erinnerungskultur. Damit sich die Geschichte nicht wiederholt“, sagte Buschmann.

Gemeinsam mit Hanna Henkel, der stellvertretenden Volksbund-Landesvorsitzenden und Konstantin Henkel, Kreisgeschäftsführer des Volksbundes, nahm der Landrat den überdimensionalen Spendenscheck in Empfang. „Ich finde ihren Einsatz enorm und herausragend. Es zeigt ihr tolles Ergebnis, wie ihr Geschwader in der Bevölkerung aufgenommen wird. Etwas schöneres kann es für uns gar nicht geben“, sagte Hanna Henkel. Darüber hinaus beteiligt sich der Geschwader-Verband aktiv an der Arbeit des Volksbundes. Regelmäßig übernimmt eine Delegation die Instandsetzung und Pflege von Kriegsgräbern im Ausland. Im Juli wird ein Kriegsgräberfriedhof in Polen instandgesetzt. Der Mahnung zum Frieden sei der Volksbund insbesondere verpflichtet, der neben Erinnerungs- und Bildungsarbeit und anderen Aufgaben 833 Kriegesgräberstätten in 46 Staaten mit über 2,7 Millionen Kriegstoten betreut und Umbettungen übernimmt.