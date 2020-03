Denkmalplakette für Haus in Schleswig : Im Lollfuß steht ein ausgezeichnetes Denkmal

Eigentümer Hauke Brauer hat sein Haus im Lollfuß aufwändig renovieren lassen – und bekam dafür jetzt Lob von höchster Stelle.

von Sven Windmann

23. März 2020, 16:12 Uhr

Schleswig | Es ist eines der vielen hübschen historischen Gebäude im Lollfuß, das Haus mit der Nummer 98. Allerdings kann es jetzt etwas vorweisen, was die anderen nicht haben: die offizielle Denkmalplakette des Landes Schleswig-Holstein. Die konnten seine Besitzer, das Ehepaar Tanja und Hauke Brauer, kürzlich entgegen nehmen – und zwar samt einer Urkunde, die Udo Bode, der Leiter des Landesamtes für Denkmalpflege, persönlich unterschrieben hat: „In Anerkennung Ihrer Leistungen für den Denkmalschutz und die Bewahrung des kulturellen Erbes in Schleswig-Holstein.“

Den Anstoß dazu gaben die Brauers selbst. Sie hatten das denkmalgeschützte Haus vor gut zehn Jahren gekauft und ließen es dann nach und nach mit viel Aufwand und Liebe zum Detail renovieren. „Am Ende waren wir selbst so begeistert, dass wir einen Brief an die Landesbehörde in Kiel geschickt haben“, erzählt Hauke Brauer. Einerseits zeigten sie darin auf, was sie alles unternommen hatten, um dem Gebäude – im Sinne des Denkmalschutzes – neuen Glanz zu verpassen. Andererseits erwähnten sie in dem Schreiben auch die bewegte Geschichte des Hauses.

Die fand seinen Anfang im Jahr 1712. Damals wurde das ehemalige Herrenhaus, das bis heute als eines der wenigen Häuser im Lollfuß einen kleinen Vorgarten hat, errichtet. Und zwar für den damaligen Gottorfer Stallmeister Negengaard. Entsprechend aufwändig ist auch die Außenfassade gestaltet, die durch kleine Stuckelemente und eine repräsentative Treppe geprägt wird. Zudem lebte in dem Haus einst eine Frau namens Emmy Marxen. „Sie hatte selbst nur sehr wenig Geld und lebte in einfachsten Verhältnissen. Dennoch hat sie eine Stiftung gegründet, um Menschen zu unterstützen, die noch ärmer waren“, erzählt Brauer.

Um dieses Engagement zu ehren, haben die jetzigen Besitzer eine von zwei Ferienwohnungen, die sich in dem Haus befinden, nach Emmy Marxen benannt. Die andere trägt den Namen „Maisonette zu Gottorf und Schlei“. Denn sie erstreckt sich über zwei Etagen. „Und die unmittelbare Nähe sowohl zum Schloss als auch zur Schlei schätzen unsere Gäste sehr“, sagt Hauke Brauer. Das gelte auch für die Inneneinrichtung der Ferienwohnungen, die sich passend zu dem alten Gemäuer mit seinen Stuckdecken und Dielenböden präsentiert. „Da lässt sich meine Frau immer sehr viel einfallen. Sie hat einfach einen Blick dafür.“

Gemeinsam hätten sie viel Spaß daran, „so ein tolles Gebäude zu pflegen und zu bewahren“, betont der 47-jährige Unternehmer (P-Labor). Zumal davon ja auch das Stadtbild profitiere. „Es ist uns wichtig, das Antlitz dieses tollen Hauses zu bewahren und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass es funktional bleibt und gerüstet ist für die Zukunft“, sagt Brauer. Deshalb werde als nächstes eine der sechs Mietswohnungen, die sich in dem verwinkelten Haus befinden, renoviert.

Wer selbst einen Blick in das Gebäude werfen möchte, kann dies unter www.traum-ferienwohnungen.de.