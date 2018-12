Rettungsaktion für Hunde : Im Einsatz für rumänische Hunde

Svea Thomsen und Kimberly Petersen helfen bei der Vermittlung von Straßenhunden.

von shz.de

27. Dezember 2018, 16:37 Uhr

Kimberly Petersen (23) und Svea Thomsen (23) reden beruhigend auf ihre Hunde ein. Diese sind gesund, gepflegt, gehorsam – einfach gute Familienhunde. Das war nicht immer so: Die Hunde sind Straßenhunde aus Rumänien.

Die beiden jungen Tierfreundinnen unterstützen zwei Tierschutzorganisationen. Kimberly Petersen hat bereits für fünf Hunde ein neues Zuhause gefunden. Drei davon sind bei ihr und Svea Thomsen untergekommen und Familienmitglieder, „die wir nicht mehr missen möchten“.

Im März 2017 reisten Kimberly Petersen und ihr Freund nach Rumänien. Sie wollten dort im Tierheim „Casa Cainelui“ Spenden übergeben und eine Woche aushelfen. Dort waren die Zustände gut. „Die Zustände im Danyflor hingegen waren schrecklich, ich konnte die Bilder kaum ertragen“, erinnert sich Kimberly Petersen noch gut an ihre Reise. Auf der Homepage der „Casa Cainelui“ hatte sie bereits einen einen Hund gesehen, der ängstlich und abseits in einer Ecke lag. Diesen Mischling hat sie vor Ort kennengelernt und gleich ins Herz geschlossen. Nach Erledigung der Formalitäten wurde das Tier mit einem Hundetransport nach Deutschland gebracht. „Duke“ ist heute ein Prachtexemplar.

„Casa Cainelui“ ist ein privates Tierheim. Es liegt in Timisoara in Rumänien und wird von Romulus Sale geleitet. Dieser setzt sich für die Straßenhunde ein, er rettet Hunde aus öffentlichen Tierheimen. Er arbeitet aber auch an den wohl größten Aufgaben: Prävention, Kastrationen, Adoptionen und Spendenverwaltung. Der Verein „Casa Canelui“ arbeitet mit der „Tierschutzbrücke München“ zusammen. Die Mitglieder kümmern sich um Adoptionen für Hunde und verwalten auch Spenden. Der zweite Verein, mit dem die Tarperinnen zusammenarbeiten ist „Pfotenhilfe ohne Grenzen“ – ein deutscher Tierschutzverein. Die eingesammelten Spenden werden für die medizinische Versorgung verwendet. Wenn die Tiere geimpft, gechipt und entwurmt sind, können die Hunde vermittelt werden. Ehrenamtliche Mitarbeiter kontrollieren das zukünftige Zuhause. Wenn die Unterbringung und die neuen Hundebesitzer überzeugen, wird ihnen ein Hund zugesprochen. Ein Transporter bringt die Tiere dann nach Deutschland.

Dort sollen sie es besser haben als in Rumänien. Obwohl ein EU-Gesetz das Töten von Hunden untersagt, widersetzten sich der Staat und die Stadtverwaltungen. Die Städte unterstützten sogar die Tötungsstationen, so die Tierfreundinnen. Die Verwaltung wolle die Straße frei von heimatlosen Hunden halten. Egal wie süß oder wie alt ein Hund sei , wenn ihn niemand rette oder sich seiner annehme, werde er getötet. Zudem machen die kalten Temperaturen im Winter den Hunden das Leben schwer. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus 30 Grad. Die Hunde sind, wenn sie von der Straße kommen, teilweise stark unterernährt. Sie benötigen deshalb viel Futter und wärmende Decken.

„Was einige nicht mehr benötigen kann einem Vierbeiner das Leben retten“, erklärt Svea Thomsen. Es sind ganz banale Dinge, die helfen. Neben Geld werden auch Decken, Handtücher, Bettlaken, Leinen, Geschirre, Halsbänder, Fress- und Trinknäpfe benötigt. Aber auch Dinge wie Trocken- und Nassfutter, Welpenmilch, Desinfektionsmittel, Zecken- und Flohmittel, Einmalrasierer werden gebraucht.



>Kimberly Petersen und Svea Thomsen holen Spenden auch von zu Hause ab. Weitere Informationen gibt es bei Kimberley Petersen, Telefon 04603/9643953, 0179/9799314, oder bei Svea Thomsen, Telefon 0176/21648116 und im Internet unter www.casa-cainelui.com und www.pfotenhilfe-ohne-grenzen.de.