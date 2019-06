Forstbetriebe in der Region : Im Einsatz für kleine Wälder

In Böel trafen sich die Inhaber kleiner Forste und sprachen über den Holzmarkt und Naturschutz.

von shz.de

19. Juni 2019, 08:48 Uhr

Böel | Auf der gemeinsamen Sitzung der Forstbetriebsgemeinschaften (FBG) „Wikinger Land“ und „Angeln“ wurde der Vortrag von Christian Schadendorf, Abteilungsleiter Forstwirtschaft der Landwirtschaftskammer, mit Spannung erwartet.

Die 565 Mitglieder der beiden Gemeinschaften besitzen 2400 Hektar Wald in Angeln. Dabei liegen 85 Prozent der Flächen unter fünf Hektar. Vor etwa 80 Mitgliedern begann Schadendorf im Lindenhof Böel, seinen Vortrag mit dem Thema Waldschutz. „Der Wald ist in Mitteleuropa in großer Not“, sagte er. Doch Schleswig-Holstein sei dabei eine „Insel der Seligen“, da weder Trockenheit noch Stürme im vergangenen Jahr große Schäden angerichtet hätten. Doch empfahl er regelmäßige Kontrollen der Fichtenbestände, da der Borkenkäfer seit Ostern wieder aktiv sei.

Auf dem Holzmarkt machten die Fichten Probleme. „Hier ist bundesweit so viel Angebot vorhanden, dass die Bestände selbst bei Tiefstpreisen nicht zu verkaufen sind“, berichtete er. Der Buchenmarkt dagegen sei relativ stabil.

„Die Förderung der Forstwirtschaft wird im Jahr 2019 von 2,2 Millionen auf 2,65 Millionen erhöht werden“, gab Schadendorf eine frohe Botschaft weiter. Dabei stehen insbesondere für den Wegeneubau 300.000 Euro bereit. Weitere Förderungen gebe es unter anderem für Naturschutzmaßnahmen im Rahmen von Natura 2000.

Vorsitzender Arno Thiesen bedauerte, dass im vergangenem Jahr keine Erstaufforstungen in Schleswig-Holstein stattgefunden hätten. Er gab bekannt, dass für die Forstbetriebsgemeinschaften die Waldbrandversicherung erweitert und eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen wurde.

Der bei der letzten Sitzung bereits in den Ruhestand verabschiedete Heinz-Georg Schmädecker wurde wieder in das Amt des Geschäftsführers eingesetzt. Er wird in Zukunft von einer Schreibkraft unterstützt. Sein Nachfolger hatte vor dem Arbeitsumfang dieses Amtes kapituliert.

Schmädecker stellte die Haushalte 2018 und 2019 vor, die einstimmig genehmigt wurden. Dabei spielte die Selbstvermarktung von Brennholz eine große Rolle. Schmädecker bedauerte, dass zur Verleihung der Preise für den schönsten Bauernwald, bei dem die beiden ersten Preise nach Angeln gingen (wir berichteten) nur Prominenz eingeladen gewesen sei und keine Menschen, die die Arbeit dafür geleistet hätten.