Schleswig : Illegal Spenden gesammelt: Polizei sucht Betrüger

Im Fokus steht ein Audi A4 mit Heilbronner Kennzeichen.

Avatar_shz von shz.de

20. Oktober 2020, 12:37 Uhr

Schleswig | In der vergangenen Woche haben offenbar Betrüger im Bereich von mehreren Einkaufsmärkten in Schleswig versucht, Geld für mehr Behindertenparkplätze zu sammeln. Die Polizei teilt nun mit: Diese Sammler sind in keinem offiziellen Auftrag unterwegs. In diesem Zusammenhang sei mehrfach ein schwarzer Audi A4 mit Heilbronner Kennzeichen (HN) gesichtet worden. Laut einer Zeugin, die am vergangenen Freitag im Bereich Lattenkamp von den Männern angesprochen wurde, konnten diese wie folgt beschrieben werden: Einer der Männer ist zwischen 25 und 30 Jahre alt, stämmig, etwa 1,75 Meter groß. Er trug blaue Jeans und eine schwarze Jacke. Sein ungefähr gleichaltriger Kollege war ähnlich gekleidet, jedoch deutlich schlanker.

Die Kriminalpolizei in Schleswig hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet eventuell weitere Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04621/840.