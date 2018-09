Kreisverkehrswacht : Idstedter übernimmt Vorsitz

Jörg Fißke übernimmt das Amt von Wolrad Schwarz.

19. September 2018

Zuverlässigkeit und Beständigkeit zeichnen die Kreisverkehrswacht Schleswig-Flensburg aus. Der Verein wurde vor 62 Jahren gegründet. Diese Tugenden bewiesen in diesem Zeitraum die beiden Vorsitzenden, die das Ehrenamt jeweils 30 Jahre lang ausführten. 1988 übernahm Wolrad Schwarz das Ruder von Klaus Becker, der die Gründung der Kreisverkehrswacht im Jahr 1956 auf den Weg gebracht hatte. Weitere 30 Jahre führte Wolrad Schwarz die Geschicke des Vereins, dessen Aufgabe die Verkehrssicherheitsarbeit im Kreisgebiet ist.

Mit Beginn seines Ruhestandes war es für den 63-jährigen Rechtsanwalt und Notar an der Zeit, die Vereinsarbeit in jüngere Hände zu legen. Jörg Fißke (53) aus Idstedt, der seit 27 Jahren als Geschäftsführer im Team dabei ist, wurde einstimmig zum Vorsitzenden gewählt. Der 53-jährige Finanzdienstleister bekleidet auch ebenso das Amt des Kassenwartes. Stellvertreter bleibt Walter Jähde aus Fahrdorf.

Großes Tamtam um seine Person und seine Verdienste wollte Wolrad Schwarz zu seiner Verabschiedung nicht haben. Doch um das Lob und die Anerkennung für sein Engagement kam er in der Mitgliederversammlung nicht herum.

„Stapellauf war vor 60 Jahren. Du hast uns als Steuermann durch zahlreiche Manöver geführt und viel auf den Weg gebracht. Stürmische Zeiten haben wir nicht gehabt. Wir freuen uns, dass wir dich weiterhin mit Rat und Tat als Lotsen an Bord der Kreisverkehrswacht wissen“, sagte Nachfolger Fißke. Frank Neubauer, stellvertretender Leiter der Polizeistation in Schleswig betonte die „hervorragende Zusammenarbeit“ mit der Polizei. Die ehrenamtliche Arbeit der Kreisverkehrswacht sei umfassend – und gar nicht mehr wegzudenken. Dazu gehöre unter anderem die Verkehrsschulung für Schüler, das Programm „Kind im Straßenverkehr“ an den Kitas, die Abnahme der Fahrradprüfung an Schulen, die Ausbildung und Begleitung von Schülerlotsen und Busengel, die Bereitstellung von Mofa-Schulen und des Fahrradwerkstattanhängers sowie die Drogenprävention.

„Sie haben eine tolle Arbeit geleistet“, wandte sich Neubauer an Wolrad Schwarz. Der freute sich über den Zuspruch und den Applaus seiner Mitstreiter und Teilnehmer in der Versammlung, darunter zahlreiche Vertreter der Polizei und der Kreisverwaltung. „Dankeschön. Nun bin ich Rentner“, sagte Schwarz und lächelte. Der Pensionär freut sich nun auf mehr Freizeit für den Segelsport.