SN-Freitagsinterview : „Ich liebe das Betreuungsrecht“

Andreas Creutzberg ist wie Wolfram Weiss begeistert vom deutschen Gesetz zum Umgang mit hilflosen Menschen.

von Frauke Bühmann

04. Oktober 2018, 18:16 Uhr

Was macht eigentlich der Betreuungsverein Schleswig und Umgebung? Ein Verein, der am Donnerstag kommender Woche sein bereits 25-jähriges Jubiläum im Rathaus feiern wird und der wegen seiner sperrigen Bezeichnung ein bisschen nach Amtsdeutsch klingt. Doch wie sehr mit diesem Betreuungsverein und seinen ehrenamtlichen Helfern schwere menschliche Schicksale verbunden sind, darüber sprechen Andreas Creutzberg, Geschäftsführer der Betreuungsstelle (Lutherstraße 2), und Wolfram Weiss als Vereinsvorsitzender in unserem Freitags-Interview mit Frauke Bühmann.

Herr Weiss und Herr Creutzberg, warum wissen so wenig Leute darüber Bescheid, welche Aufgaben ein Betreuungsverein hat?

Creutzberg: Tja, der häufigste Satz, den ich zu hören bekomme, wenn ich mit Angehörigen oder ehrenamtlichen Betreuern spreche, ist: Ach, das machen Sie alles? Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann wäre vieles für mich leichter gewesen! Denn ehrenamtliche Betreuer benötigen oftmals unsere Beratung, um ihren Aufgaben gerecht zu werden und auch, um die eigenen Entscheidungen zu reflektieren. Diesen Beistand versuchen wir so gut wie möglich zu leisten und bieten jederzeit Beratung an, gern nach Terminabsprache, damit ein ruhiges Gespräch stattfinden kann. Und ich komme bei Bedarf auch ins Haus, wenn Angehörige meine Hilfe wünschen.

Hat ein Betreuender oftmals selbst Zweifel, ob er wirklich das Richtige tut?

Creutzberg: Es ist natürlich keine leichte Aufgabe, eine stellvertretende Entscheidung zu treffen, wenn der Mensch selber nicht mehr in der Lage ist, dies zu tun. Da gibt es natürlich bei manchen Entscheidungen Selbstzweifel. Bei mir auch.

Wann zum Beispiel hatten Sie die?

Creutzberg: Man hat immer letzte Zweifel, wenn es um Leben und Tod geht oder um schwere gesundheitliche Entscheidungen. Zum Beispiel, wenn keine Patienten-Verfügung vorliegt, aber lebenserhaltende Geräte in der Klinik abgestellt werden sollen. So habe ich bei einem Betreuten, der alkoholabhängig war, einer Bein-Amputation zustimmen müssen, weil es für ihn lebensnotwendig war.

Bei so tiefgreifenden Entscheidungen, die eine gesetzliche Betreuung von Schwerstkranken mit sich ziehen kann – wie findet man dabei die nötige Balance. Und es stellt sich die Frage: Gibt es genügend Menschen in Stadt und Kreis, die ehrenamtliche Betreuung übernehmen wollen?

Weiss: Eigentlich hatten wir bisher keine Probleme – genügend Menschen, die Zeit für diese Tätigkeit haben, etwa weil sie im Ruhestand sind, oder denen es etwas bedeutet, sich sozial zu betätigen, kamen zu uns. Doch mittlerweile haben wir Bedarf an mehr ehrenamtlichen Betreuern. Die Menschen werden immer älter, zum Beispiel gibt es mehr Demenz-Kranke als vor Jahren. Zu beobachten ist übrigens, dass jetzt mehr Frauen als Männer von den Menschen, die Betreuung brauchen, gewünscht werden.

Zeigen Ihnen Ihre Erfahrungen, dass eine Vorsorge-Vollmacht mehr als sinnvoll ist?

Weiss: Wir raten jedem, der über 18 ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Entschließt man sich dazu, sollte man auf keinen Fall so ein Formular einfach im Internet herunter laden, sondern sich von uns in unserer Geschäftsstelle in der Lutherstraße eingehend beraten lassen. Denn Vollmacht bedeutet auch immer ,volle Macht’, die man dann an einen anderen übergibt. Der entscheidet dann über das eigene Schicksal.

Sind Ihnen Fälle bekannt, bei denen Betreuer ihre Stellung missbraucht und sich bereichert haben?

Creutzberg: Schwarze Schafe gibt es überall, natürlich auch bei uns. Trotzdem bleibt das Betreuungsgesetz eine Jahrhundert-Reform, die ich geradezu liebe. Denn die große Reform des Vormundschaftsrechts für Erwachsene trat 1992 in Kraft und ist weltweit vorbildlich. Wussten Sie, dass es seither keine Entmündigung mehr geben darf?

Nein, also auch Alzheimer-Patienten oder geistig behinderte Menschen können nicht entmündigt werden?

Creutzberg: Niemand kann mehr entmündigt oder als geschäftsunfähig erklärt werden. Ich bin immer noch begeistert darüber, dass auf diese Weise das Selbstbestimmungsrecht der betreuten Menschen enorm gestärkt worden ist, egal welchen Grad an Behinderung sie haben. Nämlich indem diese Menschen unter gesetzlicher Aufsicht Betreuer an die Seite gestellt bekommen, die in ihrem Sinne handeln.

>Infos beim Betreuungsverein unter Tel. 04621/9968-0 sowie info@betreungsverein-schleswig.de