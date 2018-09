Freitagsinterview : „Ich habe das Wasser-Virus“

Wolf Mehl, Kapitän der Barkasse „Atlas“, sucht einen Nachfolger für die Rundfahrten mit Stadterklärung

von Joachim Pohl

06. September 2018, 16:57 Uhr

Der Mann und sein Schiff – sie gehören zusammen, und zusammen gehören sie zur Stadt und zur Schlei. Doch Wolf Mehl nähert sich langsam einem Lebensalter, in dem andere Dinge wichtiger werden. Deshalb möchte er das Ruder der bald 100 Jahre alten Barkasse „Atlas“ in jüngere Hände geben – für die Schleswiger Nachrichten ein guter Grund, Käpt’n Mehl an Bord der „Atlas“ zu besuchen.

Herr Mehl, wann ist die nächste Tour?

Um 15.30 Uhr, da gibt es eine Vorbestellung. Es bleiben aber Plätze frei, und dann kann jeder mitfahren.

Die „Atlas“ ist eine Schleswiger Institution. Warum wollen Sie aufhören?

Ich wollte schon vor zwei Jahren aufhören, fand aber keinen Nachfolger. Ich möchte einfach mehr Zeit mit meiner Frau verbringen, irgendwann ist es genug. Wenn ich allerdings keinen Nachfolger finde, geht für Schleswig etwas verloren, wie ich finde. Dann hänge ich vielleicht noch ein Jahr dran.

Wie lange standen Sie am Ruder der „Atlas“?

Seit 1999. Vorher fuhr sie in Lübeck bei der Firma Quandt und hat da auch Rundfahrten gemacht.

Wie alt ist das Schiff?

1921 in Hamburg gebaut, in drei Jahren wird sie 100. Es ist das älteste Schiff auf der Schlei. Die Maschine ist 1954 ausgetauscht worden, jetzt hat sie einen DAF-Diesel mit 126 PS. Das Schiff war gerade beim TÜV. Die haben gesagt, das fahren auch ihre Enkel nicht kaputt, so stabil ist das. Ich habe jetzt eine Genehmigung bis 2022. Die Leute fragen immer, wie alt ist das Schiff. Dann sage ich, zehn Jahre jünger als die „Titanic“, aber es fährt noch. Wissen Sie auch warum? Wir haben hier keine Eisberge! Dann habe ich die Leute gleich auf meiner Seite!

Wie lange geht die Saison?

Ich fahre noch den ganzen September, vielleicht auch noch im Oktober, aber meist nur eine Tour pro Tag.

Was haben Sie vor der Zeit mit der Barkasse gemacht?

Ich habe als Kind schon bei der „Wappen von Schleswig“ angefangen. Seitdem habe ich das Wasser-Virus. Dann bin ich zur See gefahren. Dann wurde geheiratet, da war Schluss mit der Seefahrt. Ich hatte früh den Führerschein Klasse 2 gemacht und wurde Fernfahrer – nach Schweden, damals noch Linksverkehr, später habe ich Zucker von der Zuckerfabrik zu Max Schmeling nach Hamburg gefahren. (Der berühmte Boxer war Coca-Cola-Konzessionär in Hamburg-Wandsbek.) Dann bekam ich eine Stelle als Lkw-Fahrer bei der Straßenmeisterei in Busdorf. Von 60 Bewerbern habe ich die Stelle bekommen, weil ich am dichtesten an der Straßenmeisterei wohnte. Das war wichtig, weil noch nicht jeder ein Telefon hatte damals. Wenn man im Winter zum Streuen raus musste, wurde man von einem Kollegen an der Haustür geweckt. Aber das Wasser-Virus blieb, und so fing ich 1982 mit einem ehemaligen V-Boot der Bundeswehr an, Rundfahrten zu machen. Erst habe ich einen Fährbetrieb rüber nach Haddeby gemacht, dann Rundfahrten – nach Feierabend ab halb fünf. Irgendwann verlor das V-Boot die Zulassung; es war das letzte in Deutschland zugelassene Holzboot.

Und dann kam die „Atlas“.

Ja, ich musste lange suchen, es gab kaum gebrauchte Schiffe auf dem Markt. Dann fand ich 1999 dieses hier bei Quandt. In zehn Stunden habe ich es von Lübeck hierher gefahren.

Was muss ein möglicher Nachfolger mitbringen?

Er muss das A-Patent haben. Ich kenne hier jemanden, der ist 180 Tage mitgefahren und hat das Schiffsbuch geführt. Damit hat er das Fährpatent, das gilt bis Borgwedel. Damit könnte er die Rundfahrten mit der „Atlas“ machen. Er hätte auch Lust – aber er kann nicht schnacken.

Schnacken?

Das muss man hier können. Ich mache hier ja eine Stadtführung vom Wasser aus, alle wichtigen Gebäude werden erklärt. Das mache ich alles live und direkt. Wenn Busse kommen, bleiben viele der älteren Leute hier am Hafen sitzen, weil sie nicht mehr so beweglich sind. Die bekommen nichts von der Stadt zu sehen – außer sie fahren mit mir. Da können sie sitzen und bekommen alles erklärt.

Wie hat sich Schleswig aus Ihrer Sicht entwickelt in den letzten Jahren?

Nicht gut. Man hat das alte Schleswig abgerissen. Anderswo baut man Hotels auf, hier reißt man sie ab. Das „Stadt Hamburg“ zum Beispiel, das hätte man stehen lassen und sanieren können. Das ist Kultur! Da ist das Schleswig-Holstein-Lied damals geübt worden, bevor es mit 12 000 Sängern 1844 auf der Schützenkoppel gesungen wurde. Ist weg! Ich warte ja bloß, dass sie die Domschule abreißen. Das Theater, das gehört doch nicht auf die Koppel da hinten, das muss im Zentrum liegen! Wir haben das Grundstück und die Parkplätze!

Ich habe schon so viele Vorschläge gemacht. Der Dahl war gerade Bürgermeister geworden, ich war der erste, der mit ihm gesprochen hat. Ich habe ihm vorgeschlagen, dass man das Oberlandesgericht nachts anstrahlt.

Dann habe ich vorgeschlagen, auf beiden Seiten des „Jordan“ je einen Springbrunnen zu bauen – einen in gelb und einen blau. Warum denn in gelb und blau, kam die Frage. Das sind unsere Stadtfarben!

Wir müssen mehr Reklame machen für Schleswig. Wenn es in Timmendorfer Strand regnet, können die Leute nur noch in ihrem Hotelzimmer sitzen. Aber hier – hier haben sie Kultur! Ich habe Angst, dass die neue Chance mit dem Weltkulturerbe verpasst wird. Und dass die Stadt die Hafen-Rundfahrt untergehen lässt.