Betrugsopfer aus Schleswig : „Ich habe 3000 Euro Lehrgeld gezahlt“

Dorlis Rödig wurde Opfer eines Telefonbetrügers. Im Interview erzählt sie, wie sie auf den Mann hereinfiel.

von Sven Windmann

04. Juli 2019, 08:00 Uhr

Schleswig | Frau Rödig, Sie sind Opfer von Betrügern geworden und haben sich nun von sich aus bei uns in der Redaktion gemeldet, um uns diese Geschichte zu erzählen. Andere Betroffene ziehen sich in solchen Situationen zurück. Warum gehen Sie in die Offensive? Ganz einfach: Ich möchte andere Menschen warnen. Natürlich schäme ich mich ein bisschen dafür, dass mir das passiert ist und fühle mich auch jetzt noch nicht gut. Aber, wie viele andere ältere Leute sicherlich auch, habe ich nie gedacht, dass ich Opfer eines Enkeltricks werden könnte. Allerdings gibt es in diesem Bereich offenbar etliche gemeine Varianten. Bei mir trat der vermeintliche Enkel in Gestalt eines Microsoft-Mitarbeiters auf. Da war ich nicht drauf vorbereitet.

Wie genau ging die Geschichte los? Ich bekam einen Anruf aus Kalifornien. Am Apparat war ein sehr freundlicher Mann, der mir auf Englisch mitteilte, dass er Mitarbeiter der Firma Microsoft sei. Es gebe Probleme mit meinem Computer. Er fragte dann zunächst, ob mein Mann zu Hause sei. Der ist allerdings leider vor zwei Jahren verstorben. Im Nachhinein wollte man mit dieser Frage wahrscheinlich sichergehen, dass man es mit einer älteren, alleinstehenden Frau zu tun hatte.

Ich habe mich gefreut, dass mir mal jemand helfen wollte. Früher hat sich immer mein Mann um den Computer gekümmert. Dorlis Rödig, Betrugsopfer

Waren Sie anfangs nicht misstrauisch? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil! Ich habe mich gefreut, dass mir mal jemand helfen wollte. Früher hat sich immer mein Mann um den Computer gekümmert. Ich selbst habe nicht viel Ahnung davon, aber ich benutze ihn oft. Um Mails zu schreiben oder auch fürs Online-Banking.

Wie ging das Gespräch dann weiter? Der Mann sagte, es hätte Virenangriffe auf meinen Computer gegeben, es seien mehrere Fehlermeldungen aufgetreten. Diese wollte er bereinigen. Dazu habe ich ihm erlaubt, dass er sich bei mir einloggen konnte. Dann hat er einige Sachen auf dem Rechner bearbeitet, das konnte ich sehen. Und dabei hat er mich offenbar immer weiter eingelullt. Schließlich konnte er auch meinen Online-Banking-Zugang einsehen und daran arbeiten. Leider!

Und dann? Dann hat er gesagt, er würde zum Test einige Scheinüberweisungen tätigen. Da würde aber nicht wirklich Geld fließen, ich sollte mir keine Sorgen machen. Also habe ich ihm sogar die Transaktionsnummer gegeben, die man beim Online-Banking von der Bank aufs Handy zugeschickt bekommt. So viel Vertrauen hatte er offenbar mittlerweile aufgebaut. Warum ich das getan habe, das weiß ich bis heute nicht.

Es gab dann aber doch noch den Moment, bei dem bei Ihnen die Alarmglocken anfingen zu läuten. Ja, zum Glück. Der Mann meinte plötzlich, dass er aus Versehen über Microsoft 2500 Euro auf mein Konto überwiesen hätte. Irgendwas war dazu dann auch tatsächlich auf meinem Rechner zu sehen. Ob ich ihm das Geld ganz schnell zurücküberweisen könnte, fragte er mich dann ganz panisch. Sonst würde er seinen Job verlieren. Ich verneinte, weil ich so viel gar nicht auf dem Konto hatte und sagte, ich hätte nur ein bisschen Bargeld zu Hause. Dann wollte er, dass ich sofort losgehe, um es ihm über einen Umweg zu überweisen. Da war mir klar, dass ich an einen Betrüger geraten war. Ich sagte ihm zwar, dass ich losgehe – fuhr aber direkt zu Polizei.

Wie genau wollte er an das Geld kommen? Ich sollte mir in einem Laden oder einer Tankstelle sogenannte iTunes-Karten kaufen. Das sind Guthabenkarten von Apple, die Aktivierungsnummern haben. Die sollte ich ihm am Telefon durchsagen. Die Polizei hat mir nachher erklärt, dass das eine übliche Masche von Betrügern ist.

Was hat Ihnen die Polizei noch geraten? Dass ich sofort mein Konto sperren sollte. Ich bin also panisch nach Hause gefahren und habe das sofort veranlasst. Da war das Konto schon überzogen, insgesamt 9000 Euro waren weg. Ich habe dann bei meiner Bank angerufen, die zum Glück immerhin noch 6000 Euro zurückholen konnte. Ich habe also 3000 Euro Lehrgeld gezahlt.

Wie fühlt sich das im Nachhinein an? Beschissen! Und wenn ich gekonnt hätte, hätte ich mir in den Hintern gebissen. Vor drei Jahren wurde bei uns, damals lebte ich mit meinem Mann noch in der Nähe von Bonn, eingebrochen. Das Gefühl jetzt ist ähnlich wie damals. Ein richtiger Tiefschlag. Ich bin eigentlich kein misstrauischer Mensch und habe damit nie schlechte Erfahrungen gesammelt. Bis jetzt. Das tut schon weh und macht mich traurig.