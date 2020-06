Fernwärmeversorgung : Husby will Fernwärme ausbauen – wenn genügend Hausbesitzer mitmachen

Das Heizkraftwerk in Soolücke könnte um 150 Anschlüsse erweitert werden. Potenzielle Anschlussnehmer erhalten Fragebogen.

12. Juni 2020, 09:06 Uhr

Husby | Gelingt es Husby, zeitlich absehbar in eine eigene „nahe“ Fernwärmeversorgung einzusteigen? Die Voraussetzungen sollen jetzt für einen größeren Teilbereich im Umkreis des bestehenden Heizkraftwerks Soolücke erkundet werden. Rund 150 Hauseigentümer erhalten ein Anschreiben der Gemeinde. Damit ist die Bitte verbunden, das beigefügte Formular mit sechs Fragen nach Art und Zustand der Heizungsanlage zu beantworten. Vor allem aber sollte das Interesse an einem möglichen Fernwärmeanschluss bekundet werden, sofern der später anzubietende Wärmepreis „im Vergleich zur bestehenden Heizungsanlage oder zur in den nächsten fünf Jahren anstehenden Heizungssanierung attraktiv ist“.

Wirtschaftlichkeit des Projekts hängt von Anschlussdichte ab

Die Wirtschaftlichkeit des Projekts, das im Rahmen der laufenden klimaschonenden Quartierskonzepte im Amt Hürup geplant ist, hängt entscheidend von der sogenannten Anschlussdichte ab. Das heißt: Es müssen sich genügend viele Häuser an die Fernwärme anschließen, um das Vorhaben für die Anbieter und Abnehmer attraktiv zu machen. Das verdeutlichten Bürgermeister Hans Christian Matzen, die Umwelt- und Energieexperten der Gemeindevertretung Burkhard Gerling und Wulf Boie sowie Finanzausschussvorsitzender Knud Sörnsen und Peter Bielenberg vom Beraterteam Quartierskonzept im Gespräch mit unserer Zeitung.

Gemeinde will Fernwärmenetz finanzieren

Rechtlich ist bisher angedacht, dass die Gemeinde das Fernwärmenetz erstellen lässt und es finanziert, um es dann an die Energieerzeuger zu verpachten. „Wir möchten auch hier die Hand darauf halten“, sagte Burkhard Gerling. Das örtliche Versorgungsprojekt wäre dann eine der CO2-einsparenden Insellösungen, wie sie bei der im Gang befindlichen Umsetzung des klimafreundlichen Energieparks auf der Konversionsfläche zwischen Husby und Hürup (ehemalige Marinesendestation) für die umliegenden Gemeinden vorgesehen sind. Das Areal befindet sich ebenfalls im Eigentum der Gemeinde Husby.

40 Häuser sind an Blockheizkraftwerk Soolücke angeschlossen

Bislang sind an das Blockheizkraftwerk Soolücke rund 40 Häuser einschließlich Pastoratsscheune und Kindergarten angeschlossen. Betreiber ist die Enercity Contracting (Hannover/Hamburg). Diese würden bei einer Erweiterung mit der Gemeinde und der Hüruper Energiegenossenschaft Boben Op kooperieren. Zur Wärmeerzeugung werden zurzeit Holzpellets und Erdgas eingesetzt. Der Ausbau der Erzeugungsanlage würde sich technisch im Rahmen halten, indem lediglich ein zusätzlicher Holzpelletkessel installiert wird.

Doch bis es soweit kommen könnte, sind die Reaktionen der angeschriebenen Eigentümer der Gebäude in den Straßen Zum Dorfteich, Maigaard, Lars-Hansen-Weg, Schulstraße, Amtsweg, Norderfelder Straße, Nordermai, Mailücke, Asmai und Wiesengrund erforderlich. Auch die Grundschule liegt in diesen Bereich.