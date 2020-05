Schleswig : Hubert Herr und Stephan Dose nähern sich im Bahnhofsstreit an

Investor und Bürgermeister bewerten ihr erstes Treffen positiv. Ist ein Kompromiss möglich?

von Alf Clasen

13. Mai 2020, 19:15 Uhr

Schleswig | In den jahrelangen Streit um den stillgelegten Bahnhof ist zumindest ein kleines bisschen Bewegung gekommen. In der vergangenen Woche haben sich Bahnhofseigentümer Hubert Herr und Bürgermeister Stephan Dose zu einem ersten persönlichen Gespräch getroffen. Drei Stunden lang tauschten sie sich im Beisein von Stadtmanager Helge Schütze in dessen Büro aus. Herr hatte eine Mitarbeiterin an seiner Seite.

Beide Seiten bewerten das Gespräch als offen und konstruktiv. „Ich habe Herrn Herr deutlich gemacht, dass weder Politik noch Verwaltung ein Interesse daran haben, das Projekt Event-Bahnhof zu blockieren“, erklärt Dose. Und der Investor sagt auf SN-Nachfrage: „Herr Dose macht einen offenen und willigen Eindruck. Man kann miteinander reden.“

Atmosphärisch scheint der Auftakt also gelungen. Den „Reset-Knopf“ habe man aber nicht gedrückt, macht Dose klar. Anders als 2017, als sein Vorgänger Arthur Christiansen und Hubert Herr sich vor laufender Fernsehkamera die Hand gaben und von einem Neuanfang sprachen – aus dem dann bekanntlich nichts wurde. Stattdessen beschäftigt der Streit um die fehlende Baugenehmigung nach wie vor die Verwaltungsrichter.

Zu den Inhalten des Gesprächs äußert sich Dose zurückhaltend. „Wir konnten uns über die nächsten Schritte verständigen. Aber es sind kleine Schritte“, sagt er lediglich.

Hubert Herr wird etwas konkreter, spricht von drei Lösungsoptionen, die er als Eigentümer des ehemaligen Empfangsgebäudes wie auch als Gesellschafter der künftigen Betreibergesellschaft Maxx Event GmbH vorgestellt habe. Diese reichten von einer baldigen Wiederaufnahme der Renovierungsarbeiten bis hin zur Austragung des laufenden Rechtsstreits durch alle Instanzen.

Er würde eine schnelle Beilegung des Verfahrens mit beiderseitigen Kompromissen favorisieren, betont Herr. „Sollte dies nicht möglich sein, habe ich auch absolut kein Problem damit, wenn sich das Verfahren weitere fünf bis sieben Jahre hinziehen sollte – sofern Bauverwaltung und Denkmalbehörde weiterhin an ihrer Auffassung festhalten“, schreibt der Investor auf seiner Facebook-Seite.

Auch beharrt der Bahnhofseigentümer weiter darauf, dass bereits seit Juli 2016 eine rechtsgültige Statik für die Stahlgalerie vorgelegen habe und die Türöffnungen ebenfalls vom Statiker berechnet worden seien.

In der juristischen Auseinandersetzung um den vom Schleswiger Bauamt verhängten Baustopp hat Hubert Herr sowohl vor dem Verwaltungsgericht als auch vor dem Oberverwaltungsgericht bislang durchweg Niederlagen hinnehmen müssen. Der Investor sieht sich gleichwohl nach wie vor im Recht und die eigentliche behördliche Zuständigkeit für die Baustelle beim Eisenbahnbundesamt. Herr rechnet damit, dass das Oberverwaltungsgericht im Hauptverfahren in der zweiten Jahreshälfte eine Entscheidung fällt.

Wie ein möglicher Kompromiss zwischen Stadt und Bahnhofseigentümer aussehen könnte, bleibt auch nach dem Treffen von vergangener Woche unklar. Sollte er aber die Arbeiten wieder aufnehmen dürfen, wäre sein Projekt gut ein Jahr später realisiert, sagt Herr. Der Unternehmensberater aus Süddeutschland, der die Immobilie vor sieben Jahren bei einer Auktion in Berlin für 182 000 Euro ersteigert hatte, will das Gebäude zu einem Event-Bahnhof mit Sports-Bar, After-Work-Bereich, Restaurant und Kleinkunst-Bühne umbauen.