Schleswig : Hospiz-Neubau: Imagefilm mit York Lange

Das emotionale Video soll dazu dienen, weitere Spenden einzuwerben.

von Sven Windmann

16. Dezember 2020, 18:05 Uhr

Schleswig | Jetzt ist Endspurt angesagt. Fünf Jahre, nachdem in Schleswig erstmals laut über den Bau eines Hospizes nachgedacht wurde, steht die Einrichtung jetzt tatsächlich vor der Vollendung. Mitte Januar sollen die ersten Gäste in den Neubau an der Moltkestraße einziehen.

Einerseits ist damit ein wichtiges Ziel erreicht. Andererseits fängt die Arbeit dann aber auch erst richtig an. „Genau deswegen wollen und müssen wir weiter für unser ,Petri-Haus‘ werben. Denn auch in den kommenden Jahren werden wir auf Spenden angewiesen sein“, sagt Enno Körtke vom Vorstand der Hospizstiftung. Aus diesem Grund wurde die Flensburger Agentur „Bewegtbild“ damit beauftragt, einen Imagefilm zu produzieren. Das Ergebnis („Besuch im Petri Haus: #Stelldichein mit York im Hospiz Schleswig) ist bereits auf Youtube oder als Link über die Webseite www.petri-haus.de zu sehen.

Erzählt wird der emotionale Film von dem bekannten Moderator und gebürtigen Schleswiger York Lange. Er hat einen Tag den ambulanten Hospizdienst, die Macher des „Petri-Hauses“ aber auch Menschen aus der Region, die bald sterben werden, und deren Angehörige besucht. „York ist eigentlich ein sehr lebenslustiger Typ. Ihn mit dem Thema Tod zu konfrontieren, fanden wir extrem spannend“, sagt Joachim Freitag von „Bewegtbild“.

Der etwa 16-minütige Film dient nun als neuer Werbeträger für das Hospiz – auch um weitere Spendengelder einzuwerben. „Denn die Krankenkassen übernehmen nur 95 Prozent der Kosten. Den Rest müssen wir selbst finanzieren“, sagt Körtke. Insgesamt stehen im „Petri-Haus“ künftig zwölf Plätze zur Verfügung. 26 Mitarbeiter werden sich um die Gäste, die im Schnitt etwa drei Woche in der Einrichtung verbringen betreut. Rund 4,3 Millionen Euro kostet der Bau. Zwei Millionen davon hat das Stifter-Ehepaar Renate und Günther Meier beigesteuert. Träger des Hauses sind das Diakoniewerk Kropp, der evangelische Kirchenkreis und der Freundeskreis Hospizdienst Schleswig. In deren Namen wurde der neue Imagefilm als Datei zusammen mit einem Infobrief an 120 Personen aus dem öffentlichen Leben in der Region verschickt. „Wir können jede Unterstützung gebrauchen“, sagt Enno Körtke. Dabei gehe es aber nicht nur um Geld. Auch Hilfe bei der Gartenarbeit oder ein gespendeter Kuchen seien immer willkommen.