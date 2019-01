Schleswig : Holzspende für die Obdachlosen-Unterkunft

Jockel Jacobsen hat Holz gehackt und es zum Ansgarweg gebracht.

von Sven Windmann

05. Januar 2019, 08:12 Uhr

Schleswig | Den ganzen Tag zu Hause rumsitzen, das ist nichts für Jörn Jacobsen. Erst recht nicht, wenn ihn etwas stört. Dann nimmt er die Sachen am liebsten selbst in die Hand. Und weil ihn die „desaströsen Zustände“ in der Schleswiger Obdachlosenunterkunft am Ansgarweg ganz besonders stören würden, hat er dort jetzt einfach mal drei etwas andere Spenden – unterstützt von seinem Sohn Julian (12) und Familienhund „Hugo“ – vorbeigebracht: ein altes Sofas, „das mal richtig teuer war und in einem Top-Zustand ist“, sowie zwei Anhängerladungen Brennholz. „Die Leute sollen ihre Bude ja warm bekommen, wenn es hier schon keine Duschen gibt“, sagt Jörn Jacobsen, den alle nur unter seinem Spitznamen „Jockel“ kennen.

Über 30 Jahre habe er sich als Jugendtrainer im Fußball für andere eingesetzt. Deswegen sei es für ihn eine Selbstverständlichkeit, auch den Menschen im Ansgarweg unter die Arme zu greifen. Dafür hat er zu Hause in Süderbrarup selbst zur Axt gegriffen und stundenlang Brennholz gehackt. Insgesamt 4,5 Meter sind dabei zusammengekommen. „Das hat auf dem Markt einen Wert von mehreren hundert Euro. Arbeitszeit und Fahrtkosten sind ja gar nicht eingerechnet“, sagt „Jockel“ Jacobsen.

Auch nächsten Winter wolle er wieder eine Ladung Holz nach Schleswig bringen – und damit auch mit gutem Beispiel für andere vorangehen. „Ich komme extra aus Süderbrarup hierher. Vielleicht gibt es ja auch ein paar Leute aus Schleswig und der näheren Umgebung, die etwas übrig haben. Ich denke, hier am Ansgarweg sind solche Spenden gut aufgehoben“, meint der 58-Jährige.