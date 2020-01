Gefällte Bäume : Holzernte im Idstedter Gehege

Förster Claas Löhr-Dreier spricht von einer planmäßigen Entnahmen zum Jahresende.

von Gero Trittmaack

02. Januar 2020, 15:11 Uhr

Idstedt | Auf den ersten Blick wirken die gewaltigen Stamm-Haufen, als sei das halbe Idstedter Gehege abgeholzt worden. Doch Förster Claas Löhr-Dreier beruhigt: „Das hat nichts mit kranken Bäumen zu tun, sondern ist eine planmäßige Entnahme zum Jahresende.“ Das Holz stamme von ganz unterschiedlichen Bäumen, die ihr optimale Stärke erreicht haben oder aus der Durchforstung des Waldes. „Jetzt müssen wir das Holz nur noch an die Straße bringen,“ sagt Löhr-Dreier – und das soll so schonend wie möglich vor sich gehen, damit die Spazierwege nicht noch mehr in Mitleidenschaft gezogen werden.