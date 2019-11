Gospelchor „Holli Spirit“ : Hollingstedter Chor spendet für das Schleswiger Hospiz

Beim Geburtstagskonzert kamen über 1000 Euro für den guten Zweck zusammen.

Avatar_shz von Joachim Pohl

11. November 2019, 16:28 Uhr

Schleswig/Hollingstedt | Seit zehn Jahren gibt es den Gospelchor „Holli Spirit“ aus Hollingstedt. Ein guter Anlass für ein großes Jubiläumskonzert. Das fand am 28. September in der Nikolai-Kirche der Geestgemeinde statt. Die Kirche war voll, die Spenden flossen reichlich. 1048 Euro kamen am Ende zusammen. Viel Geld, das die Vertreter des Chores jetzt an Steffanie Hildebrandt aus dem Vorstand der Schleswiger Hospizstiftung überreichten.

„Es war ein sehr schönes, stimmungsvolles Konzert“, sagt die Rechtsanwältin, die sich den Auftritt der knapp 30 Sänger nicht entgehen ließ. Auch das Ehepaar Günther und Renate Meier, das mit seiner Millionenspende das Hospizprojekt auf den Weg gebracht hatte, war bei dem Konzert dabei.

Die Grundsteinlegung für den Hospiz-Bau an der Gartenstraße in Schleswig sei für Dezember oder Januar geplant, kündigte Hildebrandt an.