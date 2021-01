Fotoschau aus Schleswig : Holger Rüdel und sein großes Holmer-Fischer-Projekt

Holger Rüdel setzt den Holmer Fischern mit einer außergewöhnlichen Dokumentation ein fotografisches Denkmal. Ausstellung und Buch ab April 2021.

03. Januar 2021, 16:58 Uhr

Schleswig | Zwei Jahre lang wird Holger Rüdel am Ende die Fischer vom Holm begleitet haben. Weit über 10.000 Fotos wird er dann gemacht haben, von denen heute schon viele im Netz zu sehen sind. Die besten landen in einer Ausstellung und in einem Buch, und wie es aussieht, könnte diese rekordverdächtige Foto-Dokumentation mit dem Titel „Zeitenwende“ gleichzeitig auch ein Abgesang auf eine sterbende Zunft sein.

Jörn Ross kommt mit etwas Verspätung zu dem Termin vor seinem Haus, er hat gerade am Stadthafen ein paar Fische verkauft und steigt jetzt aus seiner Arbeitshose. Zigarette, Griff zum Kaffeebecher, aus der Küche dringt verlockender Duft von gebratenem Fisch. „Moin.“ Ross ist das Gesicht der Holmer Fischer, einer von fünf verbliebenen Berufsfischern in Schleswig, drei davon heißen Ross; dazu gibt es noch zwei Fischer in Rente. „Ich werde das hier noch bis zur Rente machen“, sagt er. „Bei meinen Söhnen bin ich mir nicht so sicher.“

Holger Rüdel ist Fotograf, lebt seit vielen Jahren in Schleswig, ist immer und überall mit der Kamera unterwegs und hat früh gemerkt, dass die Holmer Fischer weit mehr sind als ein pittoreskes Motiv für Bildbände und Kalender. Sie sind ein immer noch lebendes Stück Stadtgeschichte, Männer, die vieles noch genauso machen wie ihre Vorfahren und die wie niemand sonst in der Stadt die Verbindung von Stadt und Schlei verkörpern. Das wollte Rüdel dokumentieren und gleichzeitig die Fahne der Fischer hochhalten, sie ins Bewusstsein der Menschen rücken. Dafür hat er sie Stunden um Stunden mit der Kamera begleitet, an Land und vor allem auf dem Wasser, in aller Herrgottsfrühe und ganze Tage lang. Er wollte sehen, wie und unter welchen Bedingungen an Bord gearbeitet wird, was die Fischer, die meist allein unterwegs sind, bei der Arbeit denken und was sie sagen, wenn jemand dabei ist.

Es fing an mit Matthias Nanz, der seinen Hering meist in Missunde verkauft und den Rüdel in der „Schleimöwe“ traf. Doch schon bald spürte er, dass da mehr ist, dass es nicht nur um ein Individuum geht, sondern um ein kleines Häuflein Männer, das verzweifelt versucht, unter ständig erschwerten Bedingungen zu überleben, im ständigen Kampf mit Fangquoten und Naturschutzrichtlinien – Stichwort: Kormoran. „Ich wollte den Finger in die Wunde legen“, sagt Holger Rüdel, der einst Fotografie und später Geschichte studiert hat, Bildjournalist werden wollte und in Schleswig vor allem als langjähriger Leiter des Stadtmuseums bekannt ist, wo er den bis heute andauernden Schwerpunkt hochkarätiger Foto-Ausstellungen mit renommierten Fotografen aus aller Welt etabliert hat.

1600 Kilometer sei er zu den wechselnden Einsatzorten gefahren und er schätzt, dass er insgesamt zwei Wochen mit den Fischern auf dem Wasser war. „Es ist die umfassendste fotografische Dokumentation über die aktuelle Fischerei, die es je gegeben hat.“ Und was sagt der Fischer dazu? „Schön, dass man uns noch wahr nimmt!“ Es sei eines der letzten Portraits dieser Art, „denn wir sind kurz vorm Aussterben“, so Ross. Jede Öffentlichkeitsarbeit sei wichtig und notwendig, damit die Menschen mitbekommen, dass es nicht nur Großfischerei gibt. „Man hört ja immer nur: Die fischen alles leer, die beuten alles aus“, beklagt der erste Ältermann. „Aber das ist nicht so. Wir sägen doch nicht an dem Ast, auf dem wir sitzen. Wir haben schon immer nachhaltig gefischt, so wie es alle Binnenfischer tun.“

Rüdel, der sich selbst als Hobbyfischer bezeichnet, lässt keine Zweifel daran, dass er auf Seiten der Fischer steht. Doch das Projekt werde vor allem dokumentarischen Charakter haben. Er will zeigen, wie hart und entbehrungsreich der Beruf sei, dass die Fischer nicht nur mit dem Kormoranfraß zu kämpfen haben, sondern auch mit Fangquoten, invasiven Arten und Nährstoffeinträgen. Und nicht zuletzt möchte er schöne Fotos zeigen; darum habe er sich für Schwarz-Weiß-Bilder entschieden, die er behutsam bearbeitet. „Muss nicht sein“, kommentiert Ross, „Fischer sind von Natur aus schön...“

Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht hat die Schirmherrschaft für das Projekt übernommen, das nur durch eine finanzielle Förderung durch den Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) möglich wurde.