Schleswig : Hochzeit vor kleiner Kulisse

Im Kreis fängt nun die Hochsaison der Eheschließungen an – doch in Corona-Zeiten ist Heiraten nur in der Lightversion möglich.

von Holger Petersen

15. Mai 2020, 15:23 Uhr

Schleswig | Alles neu macht der Mai! Das gilt häufig auch für gesellschaftliche Lebensformen. Der Wonnemonat ist zumeist der Auftakt der Hochzeits-Hochsaison. Heiratswillige sollten sehr zeitig ihre Anfrage an die Standesämter stellen, wenn es sich um Mai-Termine handelt. Denn die sind sehr beliebt: Weil auch in der Natur ein neuer „Lebensabschnitt“ beginnt, weil das Wetter einem selten Streiche spielt, weil die anschließenden Sommermonate die Flitterwochen noch schöner wirken lassen.

Doch in Zeiten von Corona ist alles anders. „Wir haben im Mai im Vergleich zum Vorjahresmonat 50 Prozent weniger Trauungen“, berichtet Oliver Brott aus dem Standesamt der Stadt Schleswig. Bislang habe es – Stand letzter Woche – zehn Eheschließungen gegeben. So langsam setzen nun Lockerungen des Lockdowns ein. Nachdem über Wochen hinweg nur das Brautpaar hatte anwesend sein dürfen, sind momentan zehn Gäste im Trauzimmer des Schleswiger Standesamtes erlaubt – allesamt Familienangehörige 1. Grades (Eltern, Kinder, Geschwister).

In der Kapelle und im Plöner Saal des Schlosses Gottorf ist ein „Ja, ich will“ seit längerem nicht mehr zu hören gewesen – und wird es in naher Zukunft auch nicht sein. „Viele besorgte Paare rufen an und erkundigen sich über die Bedingungen. Aber es ist noch so vieles in der Schwebe“, sagt Johanna Frese vom Veranstaltungsmanagement der Landesmuseen. Es habe diverse Absagen gegeben, weil das Risiko einer Enttäuschung für die Paare zu groß sei. Trauungen können – Stand jetzt – nur in kleinem Rahmen über die Bühne gehen, im Plöner Saal mit sechs, in der Schlosskapelle mit 15 bis 20 Leuten. Frese: „So stellen sich viele Brautleute ihren großen Tag nicht vor.“ Die nächste Trauung in der Schlosskapelle ist für den 20. Juni terminiert – wer weiß, in welcher Form.

„Es ist schon alles anders“, sagt auch Nicole Itzke. In normalen Zeiten seien die Termine im Mai und Juni ausgebucht. „Doch zuletzt hat es einige Absagen und Verschiebungen in den Herbst oder in das kommende Jahr gegeben“, berichtet die Standesbeamtin der Stadt Kappeln. Denn „Kunden“, die in Kappeln heiraten wollten, aber nicht aus Schleswig-Holstein kommen, durften ja bekanntlich nicht anreisen. Davon gebe es nicht wenige. Und für die „Einheimischen“ mutierte die Trauung zuletzt zu einem reinen Verwaltungsakt ohne Familie und Freunde. Ein kurzes Ja, keine blumigen, langen Reden, keine Umarmungen, kein Händeschütteln. Seit Anfang Mai dürfen nun die Trauzeugen, Eltern und Kinder wieder der Zeremonie in der schmucken Holländer-Windmühle Amanda beiwohnen – mit Mundschutz.

Eine ähnliche Szenerie erlebt der Leuchtturm Falshöft. Der beliebte Hotspot für Heiratswillige an der Ostseeküste darf seit Anfang Mai wieder für Trauungen genutzt werden. Oben das Paar und zwei Trauzeugen, unten zehn wartende Gäste. Mit Mundschutz und Handschuhen (damit die Handläufe nicht desinfiziert werden müssen) geht es die Stufen hinauf, beides darf dann während der Zeremonie, bei der ein Spuckschutz den Standesbeamten von dem Brautpaar trennt, ausgezogen werden. „Aber wir machen es uns trotzdem gemütlich“, sagt Susanne Jürgensen vom Amt Geltinger Bucht, zu deren Kundschaft üblicherweise viele Nicht-Schleswig-Holsteiner zählen.

„Auch bei uns sind große Prinzessinnenhochzeiten mit 50 und mehr Gästen aktuell nicht möglich“, sagt Kirsten Christiansen aus dem Amt Oeversee. Acht statt 24 Gäste (plus Stehplätze) sind derzeit in der Tarper Mühle erlaubt. Wie die Standesbeamtin berichtet, habe es in letzter Zeit zwar Heiratsabsagen gegeben, aber nicht in großer Zahl. „Die Paare haben Verständnis für die Umstände, es gibt keine negative Stimmung. Eines von ihnen war sogar über die Begrenzung froh, denn sie mussten dann nicht Tante X und Onkel Y einladen.“ Ein anderes Paar wiederum habe pragmatisch umdisponiert. Es heiratet statt am 8.5. nun am 5.8. – fertig, aus. Dann hoffentlich nicht zu zweit und nicht mit „Party light“ im heimischen Wohnzimmer.