Neues Umspannwerk : Hochspannung in Schuby

Die Firma Tennet TSO informierte die Bürger über das geplante Umspannwerk, das ab September gebaut wird.

von shz.de

20. April 2018, 07:00 Uhr

Seit 1971 verläuft in der Region Schuby eine 220- Kilovolt-Freileitung, die den aktuellen Anforderungen der Energiewende nicht genügt und durch die hohe Auslastung mittlerweile an ihre Grenzen geraten ist. Deshalb werden die 220-Kilovolt-Leitungen durch neue 380-Kilovolt-Freileitungen ersetzt. Im Rahmen der Baumaßnahmen im Bereich der „Mittelachse“ wird die Tennet TSO, die für den Ausbau von Höchstspannungsnetzen in großen Teilen Deutschlands verantwortlich ist, in Schuby ein neues Umspannwerk errichten.

Bei den Umspannwerken handelt es sich um die Dreh- und Angelpunkte der Stromversorgung. Nach der Fertigstellung des Umspannwerks Schuby West, wird es in den Freileitungsabschnitt zwischen dem Umspannwerk Audorf und dem Umspannwerk Handewitt eingebunden. Da es sich bei dem Umspannwerk, um einen wichtigen Einspeisepunkt für regenerative Energie handelt, hatte die Tennet die Bürger zu einer Informationsveranstaltung in den Sitzungssaal des Amtes Arensharde eingeladen.

„Insgesamt investieren wir drei Milliarden Euro in Schleswig-Holstein und deshalb versuchen wir, viele Unternehmen einzubinden, die eine regionale Lage vorweisen. Wir sind wertschöpfend für die Region“, erklärte der Referent für Bürgerbeteiligung, Peter Hilffert. „Im Prinzip lässt sich unser Stromnetz mit dem Straßennetz vergleichen. Bei einem Umspannwerk handelt es sich um eine Art Auffahrt auf die Stromautobahn. Von dort aus wird der Strom nach Dänemark oder Richtung Süden transportiert.“

Der Bau des Umspannwerks wird voraussichtlich im September beginnen und soll 2020 abgeschlossen werden. Eine besondere Herausforderung wird der Transport der drei Transformatoren darstellen. „Die Transformatoren haben ein Gewicht von zirka 350 Tonnen und müssen deshalb per Schwertransport befördert werden“, verdeutlichte Projektleiter Danny Stieper. „Sie stellen das Herzstück des Umspannwerks dar. Sie werden vermutlich im Oktober mit Tiefladern vom Husumer Hafen zur Baustelle gebracht.“ Der Transport werde vermutliche eine mittlere sechsstellige Summe kosten.

Die Tennet hat für die Realisierung des Projekts sieben Grundstücke erworben. Eine Bürgerin erläuterte: „Es ist wichtig zu sehen, wie groß so etwas ist, wie es sich auf einen auswirkt, und ob die Geräuschkulisse einen negativen Einfluss auf einen hat. Wir machen und durchaus Sorgen, weil das Umspannwerk nicht weit weg sein wird.“

Aktuell handelt werden die vorgesehenen Flächen landwirtschaftlich genutzt, erläuterte Stieper. Zunächst müssten einige Vorarbeiten erfolgen bevor es an den Bau des Werkes gehen könne. „Von der landwirtschaftlichen Fläche sollen die oberen 30 Zentimeter abgetragen werden, da es sich um gute Erde handelt. Daraufhin werden wir das Gelände auffüllen und dann beginnt der eigentliche Bau des Umspannwerks. Der Vorteil wird sein, dass durch die höheren Spannungen, der Verlust bei Übertragung elektrischer Energie geringer sein wird“, sagte Danny Stieper.