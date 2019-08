Häftlinge bauen für Schüler : Hochbeet aus der Jugendanstalt Schleswig

Verein für Nachhaltigkeit in der Bildung ließ von jungen Häftlingen einen hölzernen Prototypen entwickeln und bauen.

von Sven Windmann

29. August 2019, 15:33 Uhr

Schleswig | Der Clou ist ein hohes, schmales Fenster mit Plexiglas-Scheibe. Durch dieses können die Schüler schauen, was im Beet, unter der Oberfläche mit Kraut und Rüben, geschieht. Noch geschieht dort nichts, denn der hölzerne Rahmen für das Hochbeet steht noch in der Tischlerwerkstatt der Schleswiger Jugendanstalt. Hier haben junge Häftlinge den „Prototyp“ eines besonderen, nicht handelsüblichen Hochbeet-Rahmens entworfen und gebaut.

Jetzt wurde er den Initiatorinnen eines ganz besonderen Kooperationsprojektes übergeben. Güde Nissen und Melanie Pfeiffer vom Verein „Wurzel.Bildung“ hatten eigens einen Kleintransporter angemietet, um das gut zwei mal ein Meter große Stück Gartenmöbel nach Kiel-Mettenhof zu transportieren. Dort wird es der Max-Tau-Schule übergeben, und dann wird der Kasten aus 35 Millimeter starken Nadelholz mit allem gefüllt, was zu einem ordentlichen Hochbeet gehört.

Das Besondere an diesem Holzkonstrukt: Es kann ganz leicht auseinander genommen und wieder zusammen gebaut werden. Unter Anleitung von Werkstattleiter Thomas Rehse haben die jungen Häftlinge einen Steckbausatz entworfen und umgesetzt, der zudem jederzeit nachgebaut werden kann.

Der Kieler Verein „Wurzel.Bildung“ hat sich die Förderung von Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben und hat bisher Projekte an fünf Schulen in Kiel und Lübeck ins Leben gerufen.

Die 58 Insassen der Haftanstalt am Königswiller Weg vor den Toren Schleswigs werden auf einen Neuanfang nach der Haftzeit vorbereitet. Dies geschieht in der Verantwortung des Berufsbildungszentrums (BBZ). Die jungen Männer, die am Bau des Hochbeet-Rahmens beteiligt waren, konnten gestern nicht an der Übernahme teilnehmen; sie seien entweder entlassen oder verlegt worden, sagte Katja Sehrbrock-Wernicke, Diplom-Pädagogin am BBZ, die die Bildungsmaßnahmen in der Jugendanstalt koordiniert.

„Wir würden uns gern bei den jungen Männern hier revanchieren“, sagt Güde Nissen. „Wir könnten zum Beispiel mit ihnen hier ein Hiochbeet oder eine Kräuterspirale aufbauen.“