Autoringstechen in Selk : Hitzeschlacht der jungen Wilden

Beim Trecker-Trecken in Selk traten diesmal auch mutige Männer und Frauen in Schrottkarren zum Autoringstechen an.

30. Juni 2019, 14:38 Uhr

Selk | Ein Hauch von Benzin, Qualm und Dieselruß lag in der Luft. Lautstark dröhnten die Motoren von 75 getunten Autos und 100 Schlepptreckern. Bei sengender Sommerhitze traten sie zu den Wettkämpfen auf der Koppel von Landwirt Bernd Peters und Mit-Organisator Thore Kuhr in Selk an.

Wo ihre Ur- und Ururgroßväter früher beim traditionellen Ringreiten auf Pferden unter horizontal gespannten Seilen hindurch galoppierten, spießt der Nachwuchs heute von alten, demolierten Autos heraus die Eisenringe mit ihren Lanzen auf. Die überwiegend jugendlichen 75 Teams fuhren in ihren präparierten Autos rasant über den Acker und scheuten dabei kein Risiko, behielten aber den Metallring immer im Blick. Tempo und Getöse der Fahrzeuge zogen die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich.

Nur einen Katzensprung entfernt wurden die traditionekllen Wettkämpfe im Treckertecken ausgetragen. Die Acker-Giganten machten zwar ebenso viel Krach wie die kleineren Gefährte nebenan, gingen aber weitaus gemächlicher ans Werk.

Beim Autoringstechen zählte das Zusammenspiel und die Kommunikation zwischen Pilot und dem Beifahrer, der sich waghalsig mit der Lanze in der Hand seitlich aus dem Auto hangeln musste. Das war nichts für Angsthasen. „Man muss ein gut gebautes Fahrzeug haben. Selbst muss man robust sein. Mit dem Auto darf man nicht pingelig und wehmütig sein, denn man lässt auch mal Material“, sagte Chris Scheer aus Jübek. Gemeinsam mit Philipp Breitenbach, Niklas Wotschke und Malte Schilling leitete das Helfer-Team erstmals in Selk die Ringstech-Wettkämpfe.

Das Hobby „Autoringstechen“ schweißt das Team der jungen Erwachsenen – allesamt im Alter von 20 bis 30 Jahren – zusammen. Insbesondere an der Westküste der Region werden die Wettkämpfe im Winter auf den gepflügten Maisfeldern ausgetragen. „Normalerweise sind wir dann knietief mit den Autos im Matsch. Hier gibt es stattdessen Hitze, Trockenheit und Staub. Heute ist es mehr für Pussys“, scherzte Malte Schilling.

Den rund 700 Zuschauern gefiel es. „Das ist ein Abenteuer“, sagte Iris Nissen aus Friedrichsfeld, die mit Ehemann Olaf das Geschehen in Selk verfolgte. Für Abkühlung sorgten Trecker mit Wasserwagen, die den Rennplatz regelmäßig besprühten und so manchem Fahrer und Zuschauer eine unverhoffte Dusche einbrachten.

Den Abschluss der Wettkämpfe am Abend bildete die Afterrace-Party, die bei sommerlichen Temperaturen auf dem Hofplatz des landwirtschaftlichen Betriebes stattfand.

Ob es zum Trecker-Trecken im nächsten Jahr eine Neuauflage des Autoringstechens in Selk geben wird, das steht noch nicht fest. „Mal schauen“, sagte Bernd Peters.