Süderbrarup : Historische Waggons sind abreisebereit

„Es ist eine Schande“, erregt sich ein älterer Herr lautstark auf dem Gelände des Süderbraruper Bahnhofs und zeigt dabei auf die sieben alten Waggons, die direkt hinter den Personengleisen abgestellt sind. Dort habe sich seit Jahren nichts getan, und es werde sich auch wohl nichts ändern. „Am besten sollte man diesen ganzen Müll verschrotten“, schließt er seine Analyse.

Doch auch wenn die Waggons wirklich kein schöner Anblick mehr sind, ist seine Bewertung falsch. Denn die Wagen haben einen Wert, und es hat sich in den letzten Monaten etwas getan. Vor allem wird sich in Kürze wieder etwas tun. Die Waggons gehören dem Verein „Freunde des Schienenverkehrs“, der die Museumsbahn zwischen Kappeln und Süderbrarup betreibt. Ihr damaliger Vorsitzender Torwald Peters, der gute Verbindungen zu skandinavischen Eisenbahnen hatte, übernahm die Fahrzeuge vor einigen Jahren aus deren Altbestand. Er wollte sie überarbeiten und danach in einem Museum ausstellen.

Die Eisenbahnfreunde gerieten ins Schwärmen, als sie von diesen 50 bis 80 Jahre alten Wagen hörten. Doch erwiesen sie sich als Klotz am Bein. Denn es fehlte die Kapazität, die Wagen aufzuarbeiten und ihre alte Schönheit wiederherzustellen. Jahrelang standen sie dann versteckt auf einem Abstellgleis der Hauptgenossenschaft in Süderbrarup. Dann wurde der Straßenübergang Raiffeisenstraße erneuert und das Gleis stillgelegt. Die Waggons wurden auf das Gleis acht des Bahnhofs verschoben, das aber ebenfalls vom normalen Schienennetz der Deutschen Bahn abgekoppelt wurde. Hier entwickelten sich die Waggons zu einem „sozialen Brennpunkt“. Sie boten Obdachlosen eine Unterkunft und wurden Ziel von Graffiti, Brandstiftung, Verschmutzung und Vandalismus.

Schweren Herzens und unter dem Druck betroffener Kommunen beschlossen die „Freunde des Schienenverkehrs“ sich vollständig auf den Betrieb der Museumsbahn zu konzentrieren und die überzähligen Reisezugwagen abzustoßen. Die Idee eines Eisenbahnmuseums, für das die Wagen einmal gedacht waren, wurde beerdigt. Ein Triebwagen und ein Reisezugwagen hat der Ostjellandske Jernebaneclub aus Kögel in Dänemark erworben. Die restlichen fünf Reisezugwagen gehen in das Eigentum des dänischen Eisenbahnmuseums in Odense über. Sie werden dort teilweise saniert oder zu einem Ersatzteillager zerlegt. Zwei weitere Holzwagen verbleiben in der Region. Alle Wagen wurden verschenkt. Die Empfänger beteiligen sich aber an den Transportkosten.

Bereits am 23. Juni hoben zwei Kräne die sieben Süderbraruper Waggons von Gleis acht auf Gleis vier, das an das Schienennetz der Bahn angeschlossen ist. Anfang Juli war dann ein Sachverständiger vor Ort, um alle Fahrzeuge für den Transportweg auf deren Lauffähigkeit hin zu untersuchen. Jetzt liegen für alle Waggons die Unbedenklichkeitserklärungen für den Transport nach Pattburg vor. Darüber hinaus musste die dänische Eisenbahnbehörde für die Wagen dem Eisenbahnmuseum eine sogenannte Einreisegenehmigung erteilen. Diese kam Ende Juli.

Doch die endgültige Überführung scheiterte daran, dass zunächst keine Lokomotive verfügbar war, die in Dänemark und in Deutschland zugelassen ist. Denn die Angler Dampfeisenbahn hat keine Genehmigung, Pattburg anzufahren. Doch vor Kurzem fand sich dort eine Lok, die die notwendigen Bedingungen erfüllt. Diese wird den Transport Anfang September durchführen. Und dann sind die Waggons wohl für alle Zeiten verschwunden.