Historiker mit neuem Vorstand

05. Juni 2019, 17:15 Uhr

KIel | Wechsel an der Spitze der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte (GSHG): Prof. Thomas Steensen,ehemaliger Direktor des Nordfriesischen Instituts in Bredstedt, hat das Amt von Jörg-Dietrich Kamischke übernommen, der nach 16 Jahren auf der Mitgliederversammlung in Kiel nicht wieder angetreten war. Der mit 3000 Euro dotierte Preis der GSHG für 2019 wurde auf der Veranstaltung an Dr. Julian Freche für seine Untersuchung „Milieus in Lübeck während der Weimarer Republik“ verliehen. Den mit 1000 Euro dotierten Nachwuchspreis erhielt Hannah Gebien für ihre Arbeit über das Romanische Seminar der Uni Kiel zwischen 1933 und 1945.