Hinreißendes Konzert und eine ungewisse Zukunft

Avatar_shz von shz.de

02. November 2020, 17:55 Uhr

Mittelangeln | Der quälende Gedanke, dieses Jahr wohl das letzte Konzert miterlebt zu haben, machte am Sonntagnachmittag unter den Gästen im Forum des Bernstorff-Gymnasiums Satrup niemanden froh.

Zwei junge Damen, Christina Bernard am Saxophon und Lea Maria Löffler an der Harfe, konnten aber für eine Zeit lang von dieser über allem schwebenden Endzeitstimmung gekonnt ablenken. Die beiden Künstlerinnen vom Duo Maingold vermochten dies nicht nur mit ihrem abwechslungsreichen Programm, welches von Barock bis in die Neuzeit hinein reichte, sondern hauptsächlich mit hinreißendem Können und ihrem unwiderstehlich verströmenden Charme.

Mit Robert Schumanns berühmten drei Romanzen op. 94, eigentlich für Oboe und Klavier komponiert, zogen sie rasch das dankbare Publikum in ihren Bann. Mit rundem und goldenem Ton des Sopransaxophons und einem homogenen Spiel zusammen mit der Harfe hatte ihre Interpretation etwas Sphärisches, beinahe Weltabgewandtes.

Gleiches galt auch für die weiteren, selbst für ihre seltene Besetzung bearbeiteten Stücke, die sich im französischen und deutschem Kulturraum bewegten: So bei Carl Philipp Emanuel Bachs Sonate g-Moll, die einst lange noch seinem Vater Johann Sebastian zugeschrieben worden war, dem recht virtuosen und lustvollen Caprice en forme de valse für Saxophon solo von Paul Bonneau oder gar Claude Debussys Träumereien oder dessen Zweiter Arabeske. Stets fanden sie den richtigen Ton und schmiegten sich gekonnt und souverän in die jeweilige Stilistik ein.

Zur weiteren Abwechslung hatte das Duo noch kleinere Werke in Originalbesetzung im Gepäck und zwar das Notturno op. 45 für Altsaxophon und Harfe von Gustav Bumcke, der manch älteren Schüler noch als Verfasser einer Saxophonschule bekannt sein dürfte, sowie die fünfsätzige und atmosphärische Eolienne (Windrad) von Ida Gotkowskij. Nach dem frisch sprühendem Entr’acte von Jacque Ibert und einer besinnlichen Vocalise aus der Feder von Maurice Ravel als kleine Zugabe verabschiedeten sich die beiden sympathischen Künstlerinnen in eine für sie vorerst ungewisse Zukunft.