Eggebek : Hilfe für auffällige Kinder

Die Gemeinde Eggebek öffnet das Sportheim des TSV für private Feiern von Vereinsmitgliedern.

von shz.de

06. August 2019, 16:53 Uhr

Eggebek | Die Gemeinde Eggebek kommt einer Bitte des Sportvereins TSV Eintracht Eggebek nach und öffnet das Sportheim für private Feiern von Vereinsmitgliedern. Dies berichtete Bürgermeister Stefan Andresen in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung. Von der Verwaltung werde ein entsprechender Nutzungsvertrag ausgearbeitet, der die Fragen der ordnungsgemäßen sauberen Übergabe und Haftung regelt.

Auf der vorherigen Sitzung hatte die Gemeinde die Beteiligung an der Bezahlung einer Motorikfachkraft für die gemeindlichen Kindergärten im Amt abgelehnt, da man sich durch das angebotene Kinderturnen ausreichend versorgt sah. Seitens der Kita-Leitung wurden aber die Unterschiede der beiden Angebote aufgezeigt. So sollen die Motorik-Einheiten schwerpunktmäßig Kindern mit Schwächen und Entwicklungsauffälligkeiten helfen. Dieser Ansatz werde beim Kinderturnen nicht verfolgt, dort stehe vor allem der Spaß an der Bewegung im Vordergrund. Da die Motorikgruppen auch deutlich kleiner seien, könne gezielter auf die Bedürfnisse der einzelnen Kinder eingegangen werden.

Bürgermeister Stefan Andresen wies zudem darauf hin, dass nach dem Sozialbericht des Kreises 40 Prozent der Jungen und mehr als 30 Prozent der Mädchen bei der Einschulungsuntersuchung in Eggebek Auffälligkeiten aufwiesen. Die Vertretung revidierte daher ihre Entscheidung und wird sich ein Jahr lang mit fünf Wochenstunden an den Kosten für eine Fachkraft beteiligen.

Mit der Kindergartenbetreuung von 16 bis 17 Uhr hatte sich die Vertretung ebenfalls bereits befasst. Da diese Zeit teilweise nur von zwei Kindern in Anspruch genommen wurde, waren betriebswirtschaftliche Bedenken aufgekommen. Es wurde beschlossen, künftig diese Zeit nur noch anzubieten, wenn mindestens fünf Kinder dauerhaft angemeldet werden. Auch sollen Betreuungszeiten ab 13 Uhr künftig nur noch im Stundentakt (bisher halbstündlich) gebucht werden können.

Andreas Bohlen, Vorsitzender des Bauausschusses, erläuterte notwendige Unterhaltungsarbeiten gegen eindringende Feuchtigkeit an der Hütte der Naturgruppe des Kindergartens. Außerdem muss die Hütte wegen des angrenzenden Parkplatzes eingezäunt werden und das kleine Wäldchen als hauptsächlicher Aufenthaltsort von Totholz befreit werden. Die Vertretung bewilligte 7000 Euro für die durchzuführenden Arbeiten.

Für die Ansiedlung einer Recyclinganlage und die Lagerung entsprechender Stoffe im nördlichen Bereich des ehemaligen Flugplatzes ist eine vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes erforderlich. Die Änderung brachte die Vertretung auf den Weg.