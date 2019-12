Knüttelschule in Norderbrarup : Hilda Tschenses Tauschbörse war erfolgreich

Die 15-Jährige will die Einnahmen aus dem Schulprojekt spenden.

26. Dezember 2019, 17:30 Uhr

Norderbrarup | Die von Hilda Tschense (15) organisierte erste Kleidertauschbörse war ein voller Erfolg. Viele Menschen brachten gute gebrauchte Bekleidung, Mützen, Schals, Schuhe, Taschen und Rucksäcke in die Knüttelschule.

Am Verkaufstag kamen schließlich 45 Kunden in die kleine „Boutique“, die Hilda Tschense wie einen richtigen Laden aufgebaut hatte. Am Ende nahm die 15-Jährige 175 Euro ein, die sie einer Umweltorganisation spenden will. Die Schülerin plante dieses Projekt innerhalb einer sogenannten „Herausforderungsaufgabe“ der Ostseeschule in Flensburg und freute sich sehr darüber, dass es so gut angenommen wurde.