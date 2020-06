Schleswig Annettenhöh : Hier liegt der Hund von Ulrich Graf Brockdorff-Rantzau begraben

Im Wald von Schloss Annettenhöh hat Ulrich Graf Brockdorff-Rantzau 1921 sein Lieblingstier bestattet – jetzt wurde es wiederentdeckt.

von Sven Windmann

29. Juni 2020, 16:54 Uhr

Schleswig | Renate Nissen hat offenbar ein ganz feines Gespür. Als sie neulich mit ihrem Mann Bernd im Wald hinter dem Schloss Annettenhöh unterwegs war, fragte er sie: „Wo würdest Du hier einen Hund begraben?“ Renate Nissen schaute sich um, entdeckte eine kleine Anhöhe und sagt schließlich spontan: „Dort oben!“ Und siehe da: Versteckt unter Pflanzen und heruntergefallenen Blättern entdeckten sie tatsächlich einen Grabstein mit der verblassten Aufschrift „Nelly – 1911-1921“.

„Dass es hier irgendwo im Wald ist, wusste ich. Aber den genauen Platz kannte ich nicht“, sagt Bernd Nissen. Er ist nicht nur Leiter der Bruno-Lorenzen-Schule, sondern auch passionierter Hobby-Historiker. In dieser Rolle kümmert er sich bereits seit gut einem Jahr gemeinsam mit einigen Schülern um den Erhalt und die Pflege des Grabes von Ulrich Graf Brockdorff-Rantzau, das sich einige hundert Meter weiter entfernt ebenfalls in dem Wald befindet – und fast vergessen war (wir berichteten). Längst hat sich Nissen zu einem wahren Brockdorff-Rantzau-Experten gemausert, hat sich viel mit der Biographie des gebürtigen Schleswigers (1869-1928) beschäftigt, der als erster Außenminister der Weimarer Republik internationale Bekanntheit erlangte. „In meiner Recherche bin ich dann auf seinen Hund Nelly gestoßen, der für ihn offenbar eine große Rolle spielte, und den er auch zu offiziellen Anlässen mitnahm“, erzählt Nissen. Wohl auch deshalb hatte der Graf den Terrier bestattet und später auch auch in seinem Testament verfügt, dass die Grabstelle für alle Zeiten in Ordnung gehalten werden sollte.

Dieser Wunsch jedoch war in den vergangenen Jahrzehnten offenbar in Vergessenheit geraten – bis das Ehepaar Nissen sich auf die Suche gemacht hat. Mit Erfolg. Der Grabstein wurde nun freigeschnitten, gesäubert und auch die Inschrift wieder lesbar gemacht. Und zwar nicht nur für das Hunde-Grab, sondern auch für eine weitere Grabstätte, die direkt daneben liegt. Diese trägt die Aufschrift „Seines Herrn treues Reitpferd – Peter – verbrannt 26. Sept. 1875.“

Bei seiner Recherche hatte Nissen tatsächlich mehrfach Hinweise darauf gefunden, dass Brockdorff-Rantzau auch sein Pferd begraben haben soll. Der Hinweis auf das Jahr 1875 hat dies jedoch widerlegt, wie er betont. „Da war der Graf gerade erst sieben Jahre alt geworden. Es kann sich also nicht um sein Pferd handeln.“ Stattdessen müsse das Tier seinem Adoptivvater, Ludwig Ulrich Hans Baron von Brockdorff (1806-1875), gehört haben.

Rausgeputzt haben Nissen und ein paar Schüler den Grabstein natürlich dennoch, ebenso wie das von Nelly. Beide sind nun wieder deutlich zu erkennen. Und auch das Grab Brockdorff-Rantzaus und die seiner Mutter Juliane und seines Zwillingsbruders Ernst sind weiterhin in einem guten Zustand. Zwar habe die Corona-Krise auch dieses Projekt gestoppt, sagt Bernd Nissen. Aber im kommenden Schuljahr wolle er es mit einer neuen Gruppe unbedingt wiederbeleben. Dann sollen auch neue Wegweiser und Infotafeln erarbeitet und aufgestellt werden. Damit die Grabstätten „wieder mehr in das Bewusstsein der Schleswiger gerückt werden“, wie Nissen betont.