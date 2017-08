Arbeiten am Karpfenteich in vollem Gange : Hier entsteht Schleswigs neue Feuerwache

vergrößern 1 von 2 Foto: wim 1 von 2

Lange hat es gedauert, bis es losging. Jetzt aber sind die Arbeiten für die neue Feuerwache am Bahnhof in vollem Gange. Und es läuft so gut, dass Wehrführer Sönke Schloßmacher gestern bei einer Begehung der Baustelle sichtlich gut gelaunt davon sprach, nun „endlich Licht am Ende des Tunnels“ zu sehen. „Es geht voran, das ist die Hauptsache“, meinte er.

Ende Juni waren die Bagger auf der ehemaligen Brachfläche am Karpfenteich angerückt. Seitdem wurde einiges an Erde bewegt – obwohl Umweltschützer für eine weitere unerwartete Hürde gesorgt hatten. Denn kurz vor Beginn der Bauarbeiten hieß es, dass eine Zauneidechse auf dem Gelände gesichtet wurde. Mit der Folge, dass eilig ein Amphibienzaun errichtet werden musste, der verhindert, dass die Tiere vom benachbarten Bahndamm hinübergelangen können. „Das konnten wir zum Glück schnell mit der Unteren Naturschutzbehörde regeln, so dass wir jetzt voll im Zeitplan sind“, sagte Projektleiter Uwe Ströh vom Bauamt.

Inzwischen ist auf dem Gelände die Baugrube ausgehoben worden, zudem wurden unter anderem Rohre verlegt. Wenn weiter alles nach Plan läuft, dann könnte laut Ströh bereits Mitte August damit begonnen werden, die Fundamente für das mit einer Grundfläche von rund 1600 Quadratmetern recht stattliche Gebäude zu gießen. Zehn Fahrzeuge werden darin Platz finden, hinzu kommen Verwaltungs- und Schulungsräume sowie Umkleiden und Lager. Ende 2018, so sehen es die Planungen vor, soll der Löschzug Friedrichsberg dann sein neues Zuhause beziehen.

„Darauf freuen wir uns sehr. Die Kameraden, von denen viele regelmäßig hier auf der Baustelle vorbeikommen, sind glücklich. Dass sie sehen, dass es hier vorangeht, ist auch für sie selbst ein positives Signal. Das überträgt sich auf die Stimmung und damit gleichzeitig auf die Motivation“, meinte Schloßmacher, der daran erinnerte, dass man bereits vor 13 Jahren mit den Überlegungen für eine neue Feuerwache anfing. „Das war ein weiter Anlauf“, sagte auch CDU-Ratsherr Helge Lehmkuhl, der zurzeit den im Urlaub befindlichen Bürgermeister Arthur Christiansen vertritt. Unter anderem sei man „Opfer des schwierigen deutschen Vergaberechts“ gewesen. Gleichzeitig hätten Fehlberechnungen des beauftragen Generalplaners für Verzögerungen gesorgt.

Nun aber ist das 4,35-Millionen-Euro-Projekt auf einem guten Weg. Und auch für Bahnfahrer gibt es erfreuliche Nachrichten, nachdem mit dem Bau der Feuerwache der bisherige Pendlerparkplatz weggefallen war. Direkt nebenan soll noch im September mit dem Bau von zumindest 14 Ersatz-Stellplätzen begonnen werden.

Ebenfalls weit vorangeschritten ist inzwischen auch die Planung für die zweite Feuerwache, die am Kattenhunder Weg entstehen soll. Es habe bereits interne Abstimmungen zwischen Bauamt und Feuerwehr gegeben, sagte Uwe Ströh. Unter anderem habe man sich darauf verständigt, im Norden der Stadt ein ähnliches Gebäude wie jetzt im Süden zu bauen. Wenn alles glatt laufe, könnte bereits Ende dieses Jahres der Bauantrag gestellt werden. Im Sommer 2018 soll dann mit den Arbeiten begonnen werden. Die Fertigstellung ist für Ende 2019 geplant.

Ganz so weit ist man bei der Frage, wie es mit dem alten Friedrichsberger Feuerwehrhaus am Erdbeerenberg weitergeht, noch nicht. Fest steht aber, dass die Awo, die direkt nebenan beheimatet ist, Interesse an dem Gebäude, oder besser gesagt an dem Grundstück hat. „Das Haus mit seiner Halle und den hohen Decken kann man so sicherlich nicht mehr für andere Zwecke verwenden“, erklärte Awo-Geschäftsführerin Maren Korban gestern auf SN-Nachfrage. Man müsse es wohl abreißen und durch einen Neubau ersetzen, in den eventuell weitere soziale Einrichtungen oder gar eine Kita einziehen könnten. Ob die Awo das finanziell realisieren kann, stehe allerdings noch in den Sternen, so Korban, die bereits Gespräche mit der Stadt geführt hat und auf Unterstützung durch den Awo-Landesverband und Fördertöpfe setzt.

von Sven Windmann

erstellt am 03.Aug.2017 | 12:00 Uhr