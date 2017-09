Altes Schleswiger Krankenhaus : Hier droht der nächste Stillstand

Es waren keine guten Nachrichten, die Landrat Wolfgang Buschmann gestern im Hauptausschuss des Kreistags präsentierte. Satte 3,8 Millionen Euro werde es kosten, das alte Martin-Luther-Krankenhaus (MLK) von Schadstoffen zu befreien. Dieses Ergebnis eines Gutachters aus Fulda habe auch ihn überrascht, sagte Buschmann. Der Kreis Schleswig-Flensburg ist Eigentümer der seit etwas mehr als einem Jahr leer stehenden Immobilie. Es geht um asbesthaltige Dämmmaterialien, bleihaltige Farbe oder Fußbodenkleber, die entsorgt werden müssen, damit das 1962 errichtete MLK umgebaut werden kann. „Problematisch sind nicht die Schadstoffe an sich, sondern die großen Mengen“, so Buschmann. Rund drei Millionen Euro entfallen auf das Hauptgebäude, 650 000 Euro auf das angrenzende Schwesternwohnheim und 170 000 Euro auf die Rettungswache.

Doch damit nicht genug. Nach Aussagen des Landrats scheint die Baugenossenschaft Gewoba Nord Abstand vom Kauf der Klinik zu nehmen. Demnach müsste ungeachtet der Schadstoffsanierung die vorhandene Statik des Gebäudes erheblich nachgebessert werden, was die Investitionskosten stark ansteigen lassen würde. „Die Gewoba sieht das Projekt im Alleingang für sich als nicht mehr tragfähig an“, berichtete Buschmann.

Die in der Moltkestraße ansässige Wohnungsbaugenossenschaft hatte vor geraumer Zeit in einem Vorvertrag, einem sogenannten Letter of Intent, ihre Absicht bekundet, das MLK mit seinen knapp 25 000 Quadratmetern Nutzfläche zu kaufen. Angedacht war, das sechsstöckige Gebäude umzubauen und dort Dienstleistungen im Gesundheitssektor anzusiedeln – etwa Betreutes Wohnen oder eine Einrichtung für Reha-Maßnahmen. Auch Büros könnten dort untergebracht werden, so die Überlegungen. Wandert das Konzept jetzt in den Papierkorb?

„Wir haben nach wie vor Interesse an dem Krankenhaus“, sagte Peter Kübel, Prokurist der Gewoba Nord, auf SN-Nachfrage. Allerdings werde man sich auf die Suche nach einem oder zwei Partnern machen, räumte er ein.

Für Landrat Buschmann ist das Projekt MLK indes erst einmal auf Null zurückgestellt. „Das ist frustrierend“, befand auch der CDU-Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Walter Behrens. „Wir dachten, wir hätten eine wertvolle Immobilie. Jetzt haben wir eine Altlast.“ Und Stephan Dose (SPD), Vorsitzender des städtischen Bauausschusses, kommentierte am Rande der gestrigen Sitzung: „Für die Stadt ist das echt bitter. Das Gewoba-Konzept hörte sich gut an.“ Die Stadt hat die Planungshoheit über das Krankenhaus-Areal und wird zu 50 Prozent am Verkaufserlös beteiligt. In einem Immobilienportal hatte der Kreis ursprünglich eine Kaufsumme von 2,5 Millionen Euro aufgerufen.

Jetzt droht nach Hertie-Gebäude und Parkhaus bei einem weiteren Großprojekt in der Stadt ein jahrelanger Stillstand. Ihm sei bewusst, dass es aufgrund der notwendigen Schadstoffsanierung nicht gerade leichter werde, die Immobilie zu verkaufen, erklärte Bürgermeister Arthur Christiansen auf SN-Nachfrage. „Die Stadt befindet sich in dieser Angelegenheit in einem sehr engen Dialog mit dem Kreis.“ Die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit betonte auch Buschmann. Er regte an, das MLK in das Gebiet der Innenstadtsanierung miteinzubeziehen. Auch habe er bereits in Kiel wegen möglicher Fördermittel vorgefühlt. Zugleich stellte der Landrat klar, dass die Kosten für die fachgerechte Schadstoffsanierung in jedem Falle anfielen. Sollte das Gebäude abgerissen werden, kämen noch einmal Kosten in vermutlich gleicher Höhe hinzu.

Der Leerstand des MLK ist übrigens auch schon eine teure Angelegenheit. Seit Helios im Juli 2016 ausgezogen ist, habe man bereits etwa 100 000 Euro für den Sicherheitsdienst und die Beheizung des Gebäudes (auf eine Grundtemperatur zwischen fünf und acht Grad) gezahlt, rechnete Buschmann vor. „Und das bei einem relativ milden Winter.“