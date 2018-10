Bäckerei Meggers : Hier backt die Ur-Ur-Enkelin

Hermann Meggers hat 1883 das Unternehmen gegründet. Jetzt feiert die Bäckerei ihren 135. Geburtstag.

Morgens um neun Uhr herrscht in der Ellingstedter Backstube der Bäckerei Meggers ganz schön viel Trubel. Der Duft von frisch gebackenem Gebäck hängt in der Luft. Jule Meggers steht gerade an der Arbeitsfläche und bereitet Schokocroissants zu. An einer anderen Station entsteht Kuchenboden, im Steinbackofen backt sogenanntes Kaffeebrot. „Eine typisch norddeutsche Spezialität“, ruft Bäckermeister Jens-Uwe Böhling, Vater von Jule Meggers. „Wollen Sie mal schauen“, sagt er und öffnet die Ofentür – es duftet verführerisch nach Zimt.

Doch nicht nur auf ihr Gebäck ist die Familie stolz, sondern auch auf den Betrieb, der am Sonntag mit einem Tag der offenen Backstube 135. Geburtstag feiert. Als Hermann Meggers 1883 mit nur 17 Jahren die Bäckerei gründete, ahnte er bestimmt nicht, dass 135 Jahre später seine Ur-Ur-Enkelin in der Backstube stehen und Brot sowie Brötchen nach alten Rezepten herstellen würde. „Er startete das Unternehmen im Nebenerwerb zur Landwirtschaft. Damals war das noch richtige Handarbeit. Es gab keine unterstützenden Maschinen“, erklärt Jens-Uwe Böhlert. Mit der Zeit entwickelte sich das Bäckerhandwerk jedoch weiter, und das Wissen wurde über die Generationen weitergereicht – von Hermann Meggers über Werner Meggers senior, Werner Meggers junior, Marion Meggers und Jens-Uwe Böhlert zu Jule Meggers.

„Zurzeit arbeiten hier noch drei Generationen unter einem Dach. Das müssen wir feiern“, sagt Marion Meggers, wenn sie nach dem Grund gefragt wird, warum gerade der 135. Geburtstag begangen wird. Jule Meggers hat nämlich in diesem Jahr ihre Ausbildung zur Bäckerin abgeschlossen. Jetzt will sie noch ihren Meister machen. „Mir macht es Spaß, von meinem Opa zu lernen“, sagt die 22-Jährige. Irgendwann in der Zukunft soll sie das Unternehmen, das auch über die Grenzen von Ellingstedt bekannt ist, übernehmen.

Die Familie betreibt Filialen in Dörpstedt, Silberstedt, Kropp und Fahrdorf. Im nächsten Jahr soll eine weitere in Flensburg hinzukommen – mit einer offenen Backstube. „Die Kunden können dann genau sehen, wie wir unsere Waren zubereiten“, erklärt Marion Meggers.

Dass die Familie heute noch alles selbst herstellt und keine Rohlinge zum Einsatz kommen, ist ihr besonders wichtig. Seit 1999 ist der Betrieb bio-zertifiziert, es werden nur regionale Zutaten ohne chemische Zusätze verwendet. Regelmäßig ist sie mit einem Verkaufswagen auf den Wochenmärkten der Umgebung unterwegs. „Da werden wir immer wieder gefragt, wie wir produzieren“, erzählt Marion Meggers. Am Tag der offenen Backstube können sich Besucher von 11 bis 16 Uhr einen eigenen Eindruck verschaffen. Es gibt Flammkuchen und andere Leckereien. Außerdem können Neugierige in der Backstube selbst Hand anlegen und Plätzchen backen sowie einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Trotz der wenig übrig geblieben Dorfbäckereien sieht Familie Meggers ihre Zukunft positiv. „So ein Familienbetrieb ist das Leben, wir lieben das Handwerk, und das wollen wir den Menschen vermitteln“, sagt Marion Meggers.