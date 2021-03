IHK-Geschäftsstelle Schleswig : Hickhack um Ruhetage zu Ostern: Erleichterung in Schleswigs Wirtschaft

Schleswigs Unternehmer sind erleichtert. Lieber einen Fehler eingestehen, als durchzuziehen, meint Stefan Wesemann.

von Marle Liebelt

24. März 2021, 19:05 Uhr

Schleswig | Kommando zurück. Gründonnerstag und Karsonnabend bekommen nun doch keinen Feiertagsstatus. Wie kommt der Rückzug in Schleswigs Wirtschaft an? Stefan Wesemann von der IHK-Geschäftsstelle Schleswig: „Erleichterung trifft es wohl am besten.“

Der Tag nach dem Bund-Länder-Beschluss, der besagte, dass Gründonnerstag und Karsonnabend einmalig zu Ruhetagen erklärt würden und die Wirtschaft an diesen Tagen somit geschlossen bleibe, habe für reichlich Aufruhr gesorgt. Schleswiger Unternehmer riefen Wesemann an, um herauszufinden, wie sie denn nun vorgehen sollten. Müssen Produktionen gestoppt, Bestellungen zurückgezogen und Termine abgesagt werden? Zählen die Ruhetage als Feiertage, und wer zahlt den Ausgleich?

Es ist natürlich unglücklich gelaufen, aber lieber Fehler eingestehen und Verantwortung übernehmen, als Fehlentscheidungen durchzuziehen. Stefan Wesemann

Zwar habe der Fehltritt schon einiges an Aufwand in Gang gesetzt, jedoch sei dieser Schaden gering im Vergleich zu dem Schaden, den die Ruhetage angerichtet hätten.