Schleswiger Köpfe : Hermann Jensen – Arzt-Karriere in der NS-Zeit

Der Sohn eines Schleswiger Tapezierers gehörte zur „Braunen Schwesternschaft“.

07. Juni 2020, 16:58 Uhr

Schleswig | Er machte in der Zeit des nationalsozialistischen Regimes in Deutschland eine steile Karriere: Der Chirurg Hermann Jensen war einer der Initiatoren der NS-Schwesternschaft, bekannt als „Braune Schwesternschaft“, und avancierte auch mithilfe seines Parteibuches (NSDAP-Mitglied seit 1928) zum Chefarzt der Chirurgischen Klinik und Direktor des nach dem NS-Reichsminister und Hitler-Stellvertreter Rudolf Hess benannten Krankenhauses in Dresden-Johannstadt.

Zur Welt kam Hermann Jensen am 30. April 1895 in Schleswig als Sohn eines im Lollfuß wohnenden Tapezierers. Für den Junior protokollierte der Standesbeamte drei Vornamen: Hermann Johann Hans; sein Rufname war Hermann. Die Handwerker-Familie musste sparsam wirtschaften, um über die Runden zu kommen. Sie ermöglichte dem Sohn aber eine gymnasiale Ausbildung, sodass er sich an der medizinischen Fakultät der Kieler Universität einschreiben konnte. Als Student trat er der Landsmannschaft „Troglodytia“ bei, einer Studentenverbindung an der Christian-Albrechts-Universität mit dem martialisch klingenden Wahlspruch „Ne feriare feri – Sei Hammer, nicht Amboss“.

Bereits 1917 bestand Jensen in Kiel das Physikum. Sein Studium an der Landesuniversität wurde unterbrochen durch seinen Kriegsdienst während des Ersten Weltkrieges. Die ärztliche Approbation wurde ihm 1920 erteilt. Seine Promotion legte er an der Psychiatrischen und Nervenklinik der Kieler Universität ab. Umgehend ließ er sich in Süderhastedt in Dithmarschen als praktischer Arzt nieder. Nach einigen Jahren in der Provinz zog es ihn in eine Großstadt. In Hannover absolvierte er eine zusätzliche Ausbildung zum Chirurgen und wurde kurz nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 Oberarzt an der Chirurgischen Klinik des Krankenhauses Hannover.

Zur Förderung seiner beruflichen Karriere setzte er auf die parteipolitische Karte. Früh wurde er Mitglied der NSDAP. Er trat zudem der SA und dem NS-Ärztebund bei. Auch soll er ihm unterstellte Mitarbeiter bei Androhung ihrer Entlassung gedrängt haben, sich gefälligst der Nazi-Partei anzuschließen. Als überzeugter Parteigänger betrieb er die Gründung einer „Braunen Schwesternschaft“ mit nationalsozialistischer Prägung. Seine Erwartung: Eine Schwester habe auch ein „politischer Soldat“ zu sein. Als in Hannover eine Krankenpflegeschule der NS-Schwestern eingerichtet wurde, übernahm Jensen die Leitung des Hauses.

1934 machte er einen bemerkenswerten Karrieresprung. In Dresden übernahm er zwei Führungspositionen zugleich. Er wurde Oberarzt der Chirurgischen Klinik und Direktor des Rudolf-Hess-Krankenhauses. Ferner gelang es ihm, dem Klinikum ein sogenanntes Reichsmutterhaus der NS-Schwesternschaft anzugliedern. In einer ebenfalls von ihm initiierten und geleiteten medizinischen Fortbildungsschule am Krankenhaus achtete er auch auf die Einhaltung nationalsozialistischer Prinzipien.

Als sich Namensgeber Rudolf Hess 1941 mit seinem geheimnisumwitterten Flug nach Großbritannien abgesetzt hatte, wurde das Krankenhaus eiligst umbenannt in Gerhard-Wagner-Krankenhaus. Wagner hatte bis zu seinem Tod 1939 als Reichsärzteführer fungiert.

Jensen kam zum Kriegsende 1945 in sowjetische Haft, in der er sich eine Sepsis zuzog. Auch eine Beinamputation im Stadtkrankenhaus konnte ihn nicht mehr retten. Er starb am 16. März 1946 in Dresden.