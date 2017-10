vergrößern 1 von 1 Foto: Friedrichsen 1 von 1

von Gero Trittmaack

erstellt am 01.Okt.2017 | 12:57 Uhr

Herbstspektakel statt Erntefest: Diese Idee hatte Wehrführer Carl-Heinz Carstensen von einem Höfefest in Berlin-Alt-Marzahn mitgebracht, nachdem es in Großenwiehe schon länger kein Erntefest mehr gibt. In der Reithalle präsentierten 18 Aussteller aus Großenwiehe und Lindewitt jetzt ihre Hobby-Erzeugnisse. Darunter auch Claudia und Birte Mayer (Foto), die ihre Garten-Deko aufgebaut hatten. Darten, der Feuerwehrchor Sillerup, Kinderspiele, eine Vorführung mit Islandpferden des Hofs Grönholm und ein Tanzabend machten den Tag rund. „Calli“ Carstensen und Bärbel Otto, Leiterin des Kulturkreises, durften sich über 400 Besucher freuen. „Ich bin von der Resonanz mehr als überwältigt“, meinte sie begeistert.