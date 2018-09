Was machen die Schleswiger? : Herbstferien mit Überlänge

Was machen die Schleswiger mit so viel Freizeit? Kleiderschrank aufräumen, Gartenarbeit – und nach Mallorca fliegen

von Alf Clasen

27. September 2018, 17:06 Uhr

Die Herbstferien sind zum Greifen nah und ungewöhnlich lang, in diesem Jahr drei Wochen. Eine Straßenumfrage zeigt, wie unterschiedlich die Bürger die langen Ferien nutzen. Ein beliebtes Reiseziel ist der Mittelmeerraum.

Friederike Seifert (41), Lehrerin an der Domschule: „Ich verbringe eine Woche der Ferien mit meinen Kindern im Harz. Außerdem habe ich mir vorgenommen, meinen Kleiderschrank zu sortieren und im Garten zu arbeiten.“

Nancy Neumann (24) aus Schleswig: „In den Ferien kümmere ich mich um meine Ausbildung, sodass ich keine Zeit habe, in den Urlaub zu fahren.“

Karlheinz Einsle (57), Schleswig: „Ich verbringe eine Woche der Ferien in Dänemark und in Italien. Zudem bereite ich mich auf den anstehenden Unterricht vor und arbeite im Büro.“ Auch Frauke Rückert (47) zieht es nach Italien: „Ich mache mit meiner Familie Urlaub auf Sardinien.“

Dennis Schaper (33), Schleswig: „Ich gehe auch während der Ferien meinem Beruf als Schulhausmeister nach, da laute und schwere Arbeit meist nur in der Ferienzeit möglich ist. Während der Ferienzeit kümmert sich meine Frau um das Kind.“

Petra Schmale (48), Schleswig: „Ich verbringe meine Ferien mit meiner Familie in Stuttgart und ich habe mir außerdem vorgenommen, meinen Schreibtisch aufzuräumen.“

Ulla (31), Schleswig: „Dadurch, dass mein Kind auf eine dänische Schule geht, haben wir nur zwei Wochen Ferien. Und diese zwei Wochen verbringen wir mit Tagesausflügen.“

Ehepaar Grundmann (51), Schleswig: „Wir müssen während der Ferienzeit arbeiten. Trotzdem versuchen wir, im Herbst in unserem Garten zu arbeiten und unseren Keller zu sortieren.“

Katinka Fücksen (35): „Ich verbringe einen Teil der Ferienzeit in Dänemark. Und auch einen Teil mit Gartenarbeit.“

Die Mitarbeiterin Christina Andresen aus dem Reisebüro Global Sun im Schlei-Center Schleswig berichtet: „In diesen Herbstferien werden mehr Fernreisen gebucht. Durch die Verlängerung der Ferien fliegen die Leute flexibler, also auch an Wochentagen. Hauptreiseziele sind dabei der Mittelmeerraum. Gerade Spanien, und da besonders Mallorca, die Türkei und Griechenland sind beliebt.“

Viele Schleswiger zieht es in den Herbstferien in den Norden: Eine Mitarbeiterin aus dem Reisebüro Wriedt-Reisen berichtet, dass auch in diesem Jahr die kombinierte Bus- und Schiffsreise zum Nordkap stark nachgefragt sei – wie auch zunehmend Reisen im Inland.