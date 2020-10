Alexander-Behm-Schule Tarp : Herbstakademie: Schüler „büffeln“ in den Ferien

Die Tarper Alexander-Behm-Schule hat mit der Uni Flensburg 150 Angebote für die Ferienzeit erarbeitet – und die wurden gut angenommen.

09. Oktober 2020, 16:33 Uhr

Tarp | „Was war das bisher für eine Zeit seit Beginn der Pandemie im Februar“, sagt Gerhard Kirschstein, Schulleiter der Alexander-Behm-Schule (ABS), und seufzt. Im zweiten Halbjahr des letzten Schuljahres fand das Lernen corona-bedingt „auf Distanz“ zu Hause statt. Es folgten Schulschließungen, dann die stufenweise Rückkehr zum Präsenzunterricht in Kleingruppen. Kaum waren alle Schüler wieder in der Schule, kamen die Sommerferien. „Jetzt haben wir die Herbstakademie auf den Weg gebracht, von den über 150 Angeboten wurden knapp 100 von Schülern gewählt, um in kleineren Gruppen und anderen Bezügen Lerndefizite aufzuholen und damit gut und sicherer in dieses Schuljahr zu starten“, so Projektleitungsmitglied Katja Berkholz. Die Herbstakademie fand in dieser Woche statt.

Aufgrund der engen Kooperation mit der Europa-Universität Flensburg gab es schon vor den Sommerferien einen Gedankenaustausch. „Wie können Studenten in das Projekt eingebunden werden?“, so die Frage von Peter Golegowski, Koordinator für studentische Praktika. Praxissemestler, Orientierungs- und Fachpraktikanten, für alle würde sich der Horizont durch diese Unterrichtserfahrungen erweitern. Und auch die Schule würde davon profitieren.

Als vor acht Wochen wieder regulär gestartet wurde, war deutlich zu erkennen, dass sich die Einstellung zur Schule bei den Schülern nachhaltig verändert hatte. „Nur Homeschooling bringt es nicht“, hatten die Schüler bald gemerkt. Innerhalb von nur drei Wochen entstand ein Heft mit mehr als 150 Kursangeboten von Externen, Studenten, Lehrern und Schülern. Und die Angebote wurden trotz der Ferienzeit gut angenommen.

„Insgesamt kamen etwa 100 Kurse zustande und über 170 Schüler wählten zwischen einem und elf Angeboten“, erzählt Schulleiter Kirschstein erfreut. Die Schüler entschieden sich fürs Segeln, Bauen mit Lego, kulinarische Reisen, unterschiedliche Sport- und Bewegungsarten, Fremdsprachen oder das „Glücksspiel“. Aber auch die „Einblicke in den Schreibprozess einer Autorin“ oder die geheimnisvolle Welt der Gebärdensprache wurden gut angenommen, fügt Kirschstein hinzu.

Alle Kurse waren für die Schüler kostenfrei, denn die ABS erhielt für das innovative Projekt finanzielle Unterstützung vom Land. Die Deckungslücke übernahm der Schulträger, sodass alle gewählten Kurse zustande kommen konnten. „All das hätte aber bei weitem nicht ausgereicht, hätte es nicht dieses hohe Maß an Idealismus im Projektteam, bei allen Anbietern und Schülern gegeben“, bilanziert der sehr zufriedener Schulleiter.

Erfreut ist Kirschstein auch über die Resonanz der Schüler, die „schon jetzt fragen, ob es im nächsten Jahr wieder eine Herbstakademie gibt“. Seiner Aussage nach seien die wichtigsten Faktoren, damit das Projekt gelingt, die funktionierende Netzwerkarbeit und die Überzeugung, mit der alle für und an der Idee gearbeitet haben. „Danke an alle für diese tolle Woche“, sagt er zum Schluss.